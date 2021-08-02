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Телеканал "Пятница" объявил имя новой ведущей "Орла и решки"

Анна Арсеньева
1 час назад

Телеканал "Пятница" объявил имя новой ведущей пятого сезона шоу "Орел и решка". Ей стала 25-летняя актриса и модель Анфиса Черных. Об этом сообщает "СтарХит".

Объявлено имя новой ведущей "Орла и решки"
Фото: @anfi_son@anfi_son

По словам девушки, она давно мечтала стать ведущей "Орла и решки".

"Какая бы активная и яркая жизнь у тебя ни была (а у меня была) — все, что было до, кажется "слоу-мо"",

— сказала Черных, назвав передачу "ядерной прививкой", состоящей из "восторга и шока".

Ведущая призналась, что во время съемок испытала разные чувства:

"Амплитуда ощущений, эмоций, обстоятельств, страхов, конфузов и экстазов зашкаливает".

В новом сезоне зрители увидят Италию, Грецию, Намибию, Киргизию и другие страны.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Добронравов заявил о продолжении "Сватов".

ТВ,Пятница,Анфиса Черных,
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