Объявлено имя новой ведущей "Орла и решки"

Телеканал "Пятница" объявил имя новой ведущей пятого сезона шоу "Орел и решка". Ей стала 25-летняя актриса и модель Анфиса Черных. Об этом сообщает "СтарХит".
По словам девушки, она давно мечтала стать ведущей "Орла и решки".
"Какая бы активная и яркая жизнь у тебя ни была (а у меня была) — все, что было до, кажется "слоу-мо"",
— сказала Черных, назвав передачу "ядерной прививкой", состоящей из "восторга и шока".
Ведущая призналась, что во время съемок испытала разные чувства:
"Амплитуда ощущений, эмоций, обстоятельств, страхов, конфузов и экстазов зашкаливает".
В новом сезоне зрители увидят Италию, Грецию, Намибию, Киргизию и другие страны.
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