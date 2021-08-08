Почему закрыли передачу "О.С.П.студия"

Впервые в эфир юмористическое шоу вышло в 1996 году на канале ТВ-6. Зрители ждали выходные, чтобы посмотреть любимую "О.С.П.-студию". "Рамблер" вспоминает смешную передачу.

Фото: @ospstudia @ospstudia

Концепция программы выросла из передачи "Раз в неделю" как "Отдел сумасшедших проектов" и отправилась в самостоятельное плавание в конце 1996 года. Главная фишка программы — пародии на телепередачи и песни. Для российского телевидения это было ново и необычно, зрители выбирали сердцем и обеспечивали отличные рейтинги.

Кстати, название сами авторы расшифровывали по-разному: "Очень смешное представление", "Очень смешная передача", "Опять стакан полный", "Опасные сумасшедшие приехали", "Они спасли программу", "Очень смышленые подростки" — ряд можно продолжать пока не закончится воображение.

Популярность передачи достигла пика в 1998 году, но у телеканала не было денег платить актерам за выпуски. По воспоминаниям Андрея Бочарова, канал расплачивался с ними эфирным временем. Актеры зарабатывали на концертах и снимали передачу на свои. И это того стоило. Авторы программы были ничем не ограничены и могли шутить на любые темы.

Когда контракт с ТВ-6 закончился, передача переехала на РТР, но не смогла задержаться там надолго, и с 2002 года начала выходить на СТС. А в 2003 году "О.С.П.-студия" получила заслуженную награду — ТЭФИ. Но в 2004 году передачу закрыли.