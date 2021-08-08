Все помнят харизматичного телеведущего с роскошными усами, который рассказывал в своих передачах об удивительных странах и готовил национальные блюда вместе с местными жителями. Кстати, к Михаилу Кожухову нередко подходят вопросом, не он ли тот самый ведущий-кулинар. "Рамблер" выяснил, чем сейчас занимается Михаил Кожухов и где его можно увидеть.

Фото: @mikozhukhov @mikozhukhov

@mikozhukhov

До того, как связать свою жизнь с телевидением, Михаил Кожухов успел несколько лет поработать спецкором в Афганистане, где заслужил орден Красной звезды. Из Афганистана он выезжал на предпоследнем БТР. А после этого работал в Южной Америке, где взял интервью у Пиночета и вызвал международный скандал.

В 1994 году он начал работать в телекомпании "ВИD", благодаря ему появились такие передачи, как "Сделай шаг", "Старая квартира", "В мире людей". Но популярность и настоящая народная любовь к нему пришли, когда он стал ведущим программы "В поисках приключений" на канале "Россия". Отличительной особенностью его передач был репортажный стиль, Михаил Кожухов знакомился с людьми и показывал жизнь в разных странах через их быт и привычки. Следить за путешествиями деятельного телеведущего было невероятно увлекательно. Передача выходила с 2002 по 2006 год, ей на смену пришла программа "Вокруг света". Но через полтора года Михаил Кожухов перешел работать на канал "ТВ Центр", затем были передачи на каналах "Моя планета", ТВ-3.

@mikozhukhov