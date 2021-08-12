Раскрыта причина распада группы «Тату»

Группа «Тату» перестала существовать из-за внутренних конфликтов между продюсерами и музыкантами, работавшими с певицами Юлей Волковой и Леной Катиной. Причину распада коллектива раскрыла телеведущая Ася Калясина, интервью с ней вошло во вторую часть спецпроекта «Ленты.ру» о русской поп-музыке 2000-х.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Это была искусственно спродюсированная такая группа, которая не существовала сама по себе. Она существовала только благодаря людям вокруг нее. Как только этих людей конфликтами раскидало, группа перестала существовать, потому что как творческие единицы [ее участницы] из себя ничего не представляли», — объяснила Калясина, работавшая в то время в звукозаписывающей компании Universal Music.

Ведущая рассказала, что Волкова и Катина очень сильно уставали от гастролей: «Я помню как мы приезжали куда-то во Францию, и там их встречали фанаты в аэропорту — 1000 людей с плакатами. Они такие: “Господи, когда мы уже поедем домой. Мы хотим домой”. Они не ценили то, что имели. Поэтому быстро это потеряли».