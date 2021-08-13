Популярный российский блогер рассказал о влиянии КВН

Популярный российский блогер и автор проекта «Что бы мне поделать, только бы не почитать» Евгений Калинкин рассказал, как участие в КВН повлияло на его жизнь. О значимости проекта он порассуждал в беседе с комиком Сергеем Мезенцевым, запись их разговора опубликована на YouTube.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«КВН научил меня искать новые подходы и делать так, чтобы было удивительно»,

— поделился опытом Калинкин.

Он также вспомнил, что юмористический проект давал много творческой свободы. Работа над проектом «Что бы мне поделать, только бы не почитать» во многом напоминает ему времена КВН: в обоих случаях он ощущает полет, вседозволенность, отсутствие рамок и возможность реализовываться.

Мезенцев в свою очередь назвал КВН игрой в бизнес.

«КВН не учит шутить. В первую очередь, он учит выполнять задачу. У тебя есть дедлайн, команда, тебе нужно руководить самому или четко исполнить чье-то предписание, к тому же нужно самоорганизоваться»,

— поделился мнением комик.

В ответ на это Калинкин заявил, что не приобрел такие навыки. «Я ничего из этого не умею. Выполнять задачи и соблюдать дедлайны КВН мне не помог», — рассказал он.