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Популярный российский блогер рассказал о влиянии КВН на его жизнь

Lenta.ru
2 часа назад

Популярный российский блогер и автор проекта «Что бы мне поделать, только бы не почитать» Евгений Калинкин рассказал, как участие в КВН повлияло на его жизнь. О значимости проекта он порассуждал в беседе с комиком Сергеем Мезенцевым, запись их разговора опубликована на YouTube.

Популярный российский блогер рассказал о влиянии КВН
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«КВН научил меня искать новые подходы и делать так, чтобы было удивительно»,

— поделился опытом Калинкин.

Он также вспомнил, что юмористический проект давал много творческой свободы. Работа над проектом «Что бы мне поделать, только бы не почитать» во многом напоминает ему времена КВН: в обоих случаях он ощущает полет, вседозволенность, отсутствие рамок и возможность реализовываться.

Мезенцев в свою очередь назвал КВН игрой в бизнес.

«КВН не учит шутить. В первую очередь, он учит выполнять задачу. У тебя есть дедлайн, команда, тебе нужно руководить самому или четко исполнить чье-то предписание, к тому же нужно самоорганизоваться»,

— поделился мнением комик.

В ответ на это Калинкин заявил, что не приобрел такие навыки. «Я ничего из этого не умею. Выполнять задачи и соблюдать дедлайны КВН мне не помог», — рассказал он.

Ранее о том, какое влияние КВН оказал на его жизнь, рассказал бывший участник команды «Максимум» и актер Андрей Бурковский. По словам артиста, КВН мешал и помогал одновременно.

ТВ,Сергей Мезенцев,Андрей Бурковский,
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