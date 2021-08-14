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Собчак о заявлении Прилучного о ней: "Как теперь жить дальше?"

Стелла Шмель
2 часа назад

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала, как относится к заявлению актера Павла Прилучного о том, что он "не уважает" ни ее, ни Юрия Дудя.

Собчак о заявлении Прилучного: "Как теперь жить дальше?"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В сториз Ксении в Instagram появилась публикация, в которой Собчак показала скрин одного из новостных каналов о шоу-бизнесе, где говорится, как к ее персоне и ее творчеству относится Прилучный.

"Как же теперь жить дальше? Пойду повешусь пожалуй...",

- саркастически ответила Ксения на заявление Павла.

Ранее "Рамблер" писал, что актер Павел Прилучный заявил, что не готов общаться на тему личной жизни даже с именитыми журналистами и не уважает Собчак.

ТВ,Ксения Собчак,
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