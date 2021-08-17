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Юрий Стоянов заявил о смерти телевидения

Lenta.ruиещё 3
4 часа назад

Российский актер Юрий Стоянов рассказал о том, что сегодня, по его мнению, происходит с телевидением. Своей точкой зрения он поделился в интервью литературному критику Галине Юзефович, запись их разговора доступна на Youtube.

Юрий Стоянов заявил о смерти телевидения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Артист заявил, что телевидение находится при смерти, и назвал это «нормальным мировым процессом». Стоянов признался, что с интересом наблюдает за происходящим.

«Мы с вами в реанимации, мы с вами в красной зоне, безусловно. <...> Я работаю в реанимации, не скажу, что анестезиологом, потому что все-таки не усыпляю людей, но пытаюсь что-то делать», — отметил он.

По словам Стоянова, будущее за интернетом. Артист сам недавно сыграл одну из главных ролей в сериале «Вампиры средней полосы», который изначально был снят для интернет-площадки. Артист добавил, что затем сериал начали показывать по телевидению, и признался, что не следит за рейтингами.

Ранее актер назвал любимую сценку из программы «Городок», над которой работал вместе с Ильей Олейниковым до 2012 года. По словам Стоянова, она вошла в послесловие, то есть была показана перед титрами одного из выпусков. Он отметил, что историю придумали буквально на ходу.

ТВ,Галина Юзефович,Илья Олейников,Юрий Стоянов,
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