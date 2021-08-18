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Популярный ведущий объяснил засилье бывших игроков КВН на телевидении

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад

Бывший участник команды КВН «Сборная РУДН», популярный актер и ведущий Арарат Кещян рассказал, почему в последнее время на российском телевидении и в кино можно наблюдать засилье выходцев из клуба. Своим мнением он поделился в эфире шоу «Эмпатия Манучи», запись которого доступна на YouTube.

Звезда "Универа" объяснил засилье игроков КВН в эфире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеведущий отметил, что бывшие участники КВН пришли на смену профессиональным актерам и работникам телевидения, привнеся в эту сферу новые идеи.

«Это произошло без оружия, без насилия, а просто за счет предложений чего-то нового. Когда ты не хочешь меняться и делаешь изо дня в день что-то уже нафталиновое, неинтересное, хоть и в каких-то рамках правильное, (...) это сменится», — объяснил он, имея в виду деятельность профессиональных артистов.

Кещян заявил, что большинство проектов, в которых участвуют экс-звезды КВН, создаются как развлекательные, «без претензии на какой-то шедевр». По словам актера, продюсеры хотят привлечь внимание к своему детищу, и для этого приглашают сниматься тех, кого узнают и любят зрители.

Ранее популярный российский блогер и автор проекта «Что бы мне поделать, только бы не почитать» Евгений Калинкин рассказал, как участие в КВН повлияло на его жизнь. Он признался, что юмористический проект дал ему ощущение полета, вседозволенности и возможности реализовываться.

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