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Кещан рассказал, почему бывшие КВНщики заполонили ТВ

Мира Маркина
18 августа 2021

Актер и телеведущий Арарат Кещан рассказал, почему телевидение заполонили КВНщики. Об этом он сообщил в шоу "Эмпатия Манучи", которое вышло на YouTube.

Кещан рассказал, почему бывшие КВНщики заполонили ТВ
Фото: @araratkeshchyan@araratkeshchyan

Кещан отметил, что юмористы пришли в сферу и заменили профессиональных актеров и работников телевидения благодаря новым идеям.

"Это произошло без оружия, без насилия, а просто за счет предложений чего-то нового. Когда ты не хочешь меняться и делаешь изо дня в день что-то уже нафталиновое, неинтересное, хоть и в каких-то рамках правильное, это сменится"

Актер рассказал, что большинство проектов, в которых задействованы бывшие участники КВН — развлекательные. Кроме того, продюсеры приглашают узнаваемые лица для того, чтобы привлечь внимание к шоу.

Ранее "Рамблер" сообщал, что комик рассказал, чего ему не хватает после ухода с ТНТ.

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