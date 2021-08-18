Кещан рассказал, почему бывшие КВНщики заполонили ТВ

Актер и телеведущий Арарат Кещан рассказал, почему телевидение заполонили КВНщики. Об этом он сообщил в шоу "Эмпатия Манучи", которое вышло на YouTube.
Кещан отметил, что юмористы пришли в сферу и заменили профессиональных актеров и работников телевидения благодаря новым идеям.
"Это произошло без оружия, без насилия, а просто за счет предложений чего-то нового. Когда ты не хочешь меняться и делаешь изо дня в день что-то уже нафталиновое, неинтересное, хоть и в каких-то рамках правильное, это сменится"
Актер рассказал, что большинство проектов, в которых задействованы бывшие участники КВН — развлекательные. Кроме того, продюсеры приглашают узнаваемые лица для того, чтобы привлечь внимание к шоу.
Ранее "Рамблер" сообщал, что комик рассказал, чего ему не хватает после ухода с ТНТ.