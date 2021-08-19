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Земфира призналась в нежелании заниматься музыкой

Lenta.ruиещё 14
2 часа назад

Российская певица Земфира призналась в нежелании заниматься музыкой и давать концерты на фоне пандемии коронавируса. Об этом она сообщила в своей официальной группе во «ВКонтакте».

Земфира призналась в нежелании заниматься музыкой
Фото:  РИА Новости РИА Новости

Артистка отметила, что наступили темные и непонятные времена. Она обратилась к тем, кто предлагает ей выступать в онлайн-формате, и поинтересовалась, за чей счет будут проходить такие шоу.

«Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу — ни концертов, ничего. И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией», — написала исполнительница.

Она рассказала, что в прошлом году строила большие планы, но в итоге у нее было всего два выступления. В этом году она выпустила новый альбом и готовила новую программу, но с концертами опять не сложилось. «Нет, мне нравится музицировать, иные репетиции круче, чем концерт, но я устала работать вхолостую. У моих музыкантов куча сторонних проектов, я верчусь как уж на сковородке, чтобы всех собрать. Результат? Ноль», — заявила Земфира.

Она добавила, что испытывает отчаяние из-за сложившейся ситуации. При этом певица продолжает писать новую музыку.

В июле Земфира выпустила мини-альбом «Ах». Выход EP, в который вошли четыре песни, нигде не анонсировался.

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