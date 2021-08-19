Экс-участник КВН: "В какой-то момент все дошло до абсурда"

Бывший участник КВН, генеральный продюсер Yellow, Black & White, сценарист Алексей Троцюк рассказал о закулисье проекта.

Фото: @aleksey.trotsuk @aleksey.trotsuk

Он пояснил, что построил свой бизнес, когда закончил карьеру в телепрограмме. Об этом он рассказала в интервью для Esquire Russia. Запись выпуска есть на YouTube-канале.

Он отметил, что приходилось искать самим команды для продвижения, а были и те, кто приходил самостоятельно.

"Мы старались брать команды, у которых есть идея, потому что, когда нет идеи, то нечего развивать".

Многие участники пользовались услугами Троцюка и знали, что их конкуренты по сцене тоже это делают.

"В какой-то момент все дошло до абсурда. Был год, когда в финале Высшей лиги из четырех команд три были наши",

- отметил он.

Троцюк отметил, что в определенный момент занимался подготовкой четверти выступающих команд.