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Ведущий «Дома-2» раскрыл свои гонорары

Lenta.ru
2 часа назад

Российский блогер и ведущий реалити-шоу «Дом-2» Давид Манукян ответил на вопрос о том, сколько он зарабатывает на рекламе. Свои гонорары он раскрыл в беседе для YouTube-шоу «Есть вопросики».

Ведущий «Дома-2» раскрыл свои гонорары
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Телеведущий заявил, что в среднем за один рекламный пост в Instagram он получает от 500-600 тысяч рублей.

«Смотря какая реклама. Есть там миллион-полтора [миллиона рублей]», — сказал он.

Манукян добавил, что недавно снялся в рекламе одного крупного банка и получил за это почти два миллиона рублей.

Блогер также признался, что в последнее время перестал тратить деньги на себя. Вместо этого Манукян начал вкладывать заработанные суммы в бизнес.

«У меня есть очень много домов в Москве. Мы сейчас будем застраивать один коттеджный поселок. У меня очень серьезный бизнес, но я не афиширую это», — поделился он.

ТВ,Давид Манукян,
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