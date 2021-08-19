Ведущий «Дома-2» раскрыл свои гонорары

Российский блогер и ведущий реалити-шоу «Дом-2» Давид Манукян ответил на вопрос о том, сколько он зарабатывает на рекламе. Свои гонорары он раскрыл в беседе для YouTube-шоу «Есть вопросики».

Телеведущий заявил, что в среднем за один рекламный пост в Instagram он получает от 500-600 тысяч рублей.

«Смотря какая реклама. Есть там миллион-полтора [миллиона рублей]», — сказал он.

Манукян добавил, что недавно снялся в рекламе одного крупного банка и получил за это почти два миллиона рублей.

Блогер также признался, что в последнее время перестал тратить деньги на себя. Вместо этого Манукян начал вкладывать заработанные суммы в бизнес.