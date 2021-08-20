«Золотая Маска» online: «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель»

«Три толстяка. Эпизод 7. Учитель». 2 сентября, 19:00. Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург.

Спектакль Андрея Могучего.

Художник–постановщик и художник по костюмам: Александр Шишкин

Текст: Светлана Щагина

Композитор: Владимир Розанов

Художник по свету: Стас Свистунович

Звукорежиссеры: Владимир Гурин, Евгений Марков, Виктор Семенов

Видеоинженеры: Николай Елфимов, Валентин Громаков

Режиссер по пластике: Роман Каганович

Музыкальный руководитель: Анна Вишнякова

Создание робота-патефона, управление движением механизма: Эдуард Загорский

Помощник режиссера: Людмила Кузнецова

Выпускающий продюсер: Дарья Добрынина

Артисты: Сергей Дрейден, Александр Ронис, Виктор Княжев, Борис Заруцкий, Марина Игнатова, Елена Попова, Ирина Патракова, Анатолий Петров, Ируте Венгалите, Василий Реутов, Нина Александрова, Ольга Ванькова, Валентин Мендельсон, Дмитрий Воробьев, Сергей Стукалов, Дмитрий Смирнов, Алексей Фурманов, Семен Мендельсон, Глафира Лаврова, Ольга Семенова, Виктор Ков, Александра Магелатова, Рустам Насыров.

Оркестр БДТ: Анна Вишнякова, Вера Ионова, Георгий Соловьев, Юрий Андреев, Николай Рыбаков, Елена Раскова, Анастасия Разумец, Елена Белкина, Тимофей Убогих, Лев Беспалов, Сергей Нечипуренко.

При создании сценического текста использованы фрагменты текстов Георгия Гурджиева, Александра Пятигорского, Мераба Мамардашвили, Роберта Бартини, сказка «Холодное сердце» Вильгельма Гауфа.

Ведущий трансляции Сергей Епишев.

Продолжительность спектакля 3 ч. 45 мин.

16+

Новое визуально насыщенное полотно Андрея Могучего разом отсылает к фильмам Андрея Тарковского, «Звездным войнам» Джорджа Лукаса и «Кин-дза-дза» Георгия Данелии. Воссозданный на сцене мир постапокалиптического будущего (художник Александр Шишкин) сам по себе аттракцион почти кинематографического качества. Перед зрителями земля после катастрофы, теряющиеся вдали «километры» пустыни, где материализуются фантомы, отдаленно напоминающие персонажей из предыдущих двух частей вроде мотыльков знаний, розовых дам и медведя Мигеля.

Третья часть театральной саги Андрея Могучего «Эпизод 7. Учитель» практически автономна. Здесь мы встречаем хорошо известного нам доктора Гаспара Арнери (Александр Ронис), возвращенного из царства Смерти. Но главный герой не он, а странный старик, путешествующий по пустыне в компании робота-патефона, похожего на C-3PO из киносаги Джорджа Лукаса. В старике доктор узнает преданного им когда-то учителя, Ивана Ильича Туба (Сергей Дрейден).

Главный код к спектаклю Могучего – это фильмы Тарковского.

Потому что пространство Эпизода 7 – это пространство возвращенных воспоминаний и подспудно воскресающего прошлого. Способом организации действия в спектакле становится припоминание – процесс мучительный и трудоемкий, если мы имеем дело с вытесненной, как на уровне частной жизни, так и на уровне жизни государственной, памятью. Пищей художественного образа Ивана Ильича Туба становятся личные воспоминания Сергея Дрейдена и реальная биография советского авиаконструктора Роберта Бартини.

Прошлое воссоздается в простодушно-помпезном жанре советской оперы 1950-х годов, для которого не жалеют ни лака, ни глянца. Нарядные румяные детки, хлопотливая мама и забавный дед в канун нового года ожидают с работы отца-изобретателя и готовятся нарядить ёлку, но всех пожирает всемогущий Молох. А предметом исследования режиссера становится воссоздающийся в новых поколениях паттерн предательства и порожденное им неизбывное чувство вины.