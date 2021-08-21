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Пригожин назвал главную ошибку Земфиры

Lenta.ruиещё 1
5 часов назад

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал главную ошибку певицы Земфиры. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Пригожин назвал главную ошибку Земфиры
Фото: FacebookFacebook

«Ошибка всех музыкантов, включая Земфиру, — мир не крутится вокруг нас и вокруг вас. Это мы в этом мире крутимся как можем, а на нас смотрят, насколько нам хватает сил и терпения, пока мы крутимся. А нам кажется, что все крутятся вокруг нас. Это неправда», — прокомментировал шоумен заявление певицы об отказе давать концерты в онлайн-формате на фоне пандемии коронавируса.

Он добавил, что подобным образом заблуждаются в основном непризнанные люди.

Кроме того, Пригожин рассказал и о других проблемах в индустрии. Так, продюсер считает, что главной трагедией музыкальной сферы является отсутствие единоначалия и лидера, «который способен был бы за собой потянуть людей».

Ранее сообщалось, что Земфира призналась в нежелании заниматься музыкой и выступать в период пандемии COVID-19. Артистка обратилась к тем, кто предлагает ей выступать в онлайн-формате, поинтересовавшись, за чей счет будут проходить такие шоу.

ТВ,Иосиф Пригожин,
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