Пригожин назвал главную ошибку Земфиры

«Ошибка всех музыкантов, включая Земфиру, — мир не крутится вокруг нас и вокруг вас. Это мы в этом мире крутимся как можем, а на нас смотрят, насколько нам хватает сил и терпения, пока мы крутимся. А нам кажется, что все крутятся вокруг нас. Это неправда», — прокомментировал шоумен заявление певицы об отказе давать концерты в онлайн-формате на фоне пандемии коронавируса.