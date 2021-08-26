Звезда Comedy Woman рассказала о конфликтах в шоу

Около шести лет артистка и экс-звезда КВН Елена Борщева работала над шоу Comedy Woman на ТНТ. В 2012-м Борщева ушла из проекта. В СМИ писали, что виной тому могли послужить конфликты с начальством в лице Натальи Еприкян.
Сама Борщева рассказала, что они с Натальей действительно часто друг друга не понимали. В результате Елена не стала продлевать контракт из-за несогласия с политикой руководства.
«Все зарождалось по любви и дружбе. Так часто бывает, пока не приходят большие деньги. А деньги, кстати, пришли в шоу только после моего ухода.
До сих пор общаюсь с Надеждой Ангарской, Наталией Медведевой. А вот Наталья Еприкян была уверена, что мне ее не понять. Она руководитель, у нас была субординация. Я ее никогда не боялась, может, поэтому у нас не сложились отношения», — рассказала артистка в интервью Елене Ханге на YouTube.
В какой-то момент Еприкян считала, что Борщева зазналась, но по словам Елены, это было далеко не так.
«Просто я выступала за эффективные репетиции — когда ты приходишь и сразу начинаешь работать, а не пьешь кофе и болтаешь. Меня дома ждала маленькая дочь, мне не хотелось, чтобы она росла без матери. К Наталье Андреевне я никогда не ходила в гости. Иногда мы все же тусили все вместе. Как-то отмечали день рождения Кати Варнавы, было очень весело», — считает девушка.
Еще одна причина ухода Борщевой из Comedy Woman послужил ее договор с шоу, по которому она не имела права участвовать в других проектах без одобрения продюсеров. Артистка попыталась пойти против правил, но в итоге пришла к решению начать сольную карьеру.
Кроме того, Борщева рассказала о том, что планировала покинуть Россию.