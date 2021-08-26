Звезда Comedy Woman рассказала о конфликтах в шоу

«Просто я выступала за эффективные репетиции — когда ты приходишь и сразу начинаешь работать, а не пьешь кофе и болтаешь. Меня дома ждала маленькая дочь, мне не хотелось, чтобы она росла без матери. К Наталье Андреевне я никогда не ходила в гости. Иногда мы все же тусили все вместе. Как-то отмечали день рождения Кати Варнавы, было очень весело», — считает девушка.