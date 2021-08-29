Как программа «Орел и решка» обманывает зрителей

Для многих быть ведущим «Орла и решки» — это мечта. Ты постоянно путешествуешь по миру, знакомишься с новыми людьми, получаешь популярность и хорошую зарплату. "Рамблер" выяснил, действительно ли это так.

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

Развлечения

На самом деле, ведущие занимаются именно работой, а не развлечениями. Они подолгу отсутствуют дома, скучают по своим партнерам, а даже самые близкие друзья со временем отдаляются. Об этой стороне работы говорили в интервью буквально все ведущие передачи. Страны меняются постоянно, поэтому на отдых времени почти не остается. А еще ведущим зачастую приходится делать то, чего совсем не хотелось. Например, прыгать с тарзанки.

Реальная жизнь

В программе все построено по четкому сценарию, которого необходимо придерживаться. Места проживания, маршруты передвижения, диалоги с местными жителями распланированы и заказаны заранее. Да и съемки нельзя остановить. Поэтому при температуре, отравлении, аллергии работать команда все равно продолжает.

Золотая карта