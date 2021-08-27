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Гарик Мартиросян раскрыл детали нового шоу

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Телеведущий и комик Гарик Мартиросян заявил, что ему будет «очень сложно» работать в новом юмористическом шоу «Игра» на ТНТ, съемки которого уже начались. Он раскрыл детали программы в разговоре с журналистами RT.

Гарик Мартиросян раскрыл детали нового шоу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мартиросян рассказал, что вместе с ним в жюри войдут комики Гарик Харламов, Юлия Ахмедова и Нурлан Сабуров. Они будут оценивать выступления 85 комиков из 12 команд, состоящих из именитых и начинающих юмористов. Участники будут бороться за приз в 30 миллионов рублей.

«У меня очень ответственная и даже страшная задача — перешагнуть через себя и стать профессиональным членом жюри, который действительно судит здесь и сейчас то, что видит на сцене, без привязки к дружбе и многолетнему знакомству. Это очень сложно, и я изначально себя настроил, что буду смотреть на участников без симпатий. Смешно — смеюсь. Не смешно — неважно, кто и как пошутил: я не буду руководствоваться эмоциями и как-то их продвигать», — заявил телеведущий.

По словам Мартиросяна, он не собирается завышать оценки известным комикам только за то, что у них больше эфирного времени, чем у остальных участников. Он заверил, что жюри будет судить конкурсантов только за шутки, произнесенные во время выступления на сцене «Игры».

Новое шоу выйдет на экраны осенью 2021 года. Точную дату создатели «Игры» пока не озвучили.

ТВ,Нурлан Сабуров,Юлия Ахмедова,Гарик Харламов,Гарик Мартиросян,
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