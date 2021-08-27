Гарик Мартиросян раскрыл детали нового шоу

«У меня очень ответственная и даже страшная задача — перешагнуть через себя и стать профессиональным членом жюри, который действительно судит здесь и сейчас то, что видит на сцене, без привязки к дружбе и многолетнему знакомству. Это очень сложно, и я изначально себя настроил, что буду смотреть на участников без симпатий. Смешно — смеюсь. Не смешно — неважно, кто и как пошутил: я не буду руководствоваться эмоциями и как-то их продвигать», — заявил телеведущий.