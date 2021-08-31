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Комик рассказал о гонораре за съемки в "Вечернем Урганте"

Мария Иглина
45 минут назад

Популярный комик Дмитрий Романов рассказал, какой гонорар получает за участие в "Вечернем Урганте" на Первом канале. Этим он поделился в эфире шоу "Эмпатия Манучи" на YouTube.

Комик рассказал о гонораре за съемки в "Вечернем Урганте"
Фото: @romahadima@romahadima

Артист признался, что получает маленький гонорар за съемки. По его словам, сумму за выпуск ему выплачивают меньше 100 тысяч рублей. Его собеседник актер Вячеслав Манучаров предположил, что гонорары Романова составляют 10 тысяч рублей.

"Почти попал",

— ответил на это комик.

Романов признался, что почти вся зарплата уходит у него на бензин: он живет за городом и ездит в Москву по рабочим вопросам.

Читайте также о том, как телеведущий показал мощь урагана "Ида", но был разоблачен.

ТВ,Вячеслав Манучаров,Дмитрий Романов,
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