Двойник Путина из Comedy Club раскрыл свой заработок

"За один день я выступил на пяти мероприятиях. Был свадебный день, типа Красной горки, вот все так и срослось. Все в Москве, причем адреса были где-то очень близко, да и по времени расходились очень удобно, поэтому и смог объехать все пять мероприятий. Но сумма гонорара оказалась чуть ниже, из-за выплаты вознаграждения агентам"