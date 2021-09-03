Двойник Путина из Comedy Club раскрыл свой заработок

Актер Дмитрий Грачев уже больше 10 лет играет в Comedy Club роль президента России Владимира Путина. В интервью на YouTube-канале "Макарена" артист рассказал, сколько зарабатывает на своем образе.
За час выступления артисту платят от 200 до 300 тысяч рулей. Однажды он заработал 10 тысяч долларов за выход:
"За один день я выступил на пяти мероприятиях. Был свадебный день, типа Красной горки, вот все так и срослось. Все в Москве, причем адреса были где-то очень близко, да и по времени расходились очень удобно, поэтому и смог объехать все пять мероприятий. Но сумма гонорара оказалась чуть ниже, из-за выплаты вознаграждения агентам"
При этом сам Грачев считает, что не сильно похож на президента:
"На деле я не так уж и сильно похож на Путина, хотя и есть отдельные черты во внешности".
При этом лично президента 43-летний актер никогда не встречал:
"Лично общаться не довелось, видел только пару раз на игре КВН, куда Путин приходил. А так не пересекались, не встречались. Нет и совместной фотографии".