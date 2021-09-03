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Двойник Путина из Comedy Club раскрыл свой заработок

Мира Маркина
4 часа назад

Актер Дмитрий Грачев уже больше 10 лет играет в Comedy Club роль президента России Владимира Путина. В интервью на YouTube-канале "Макарена" артист рассказал, сколько зарабатывает на своем образе.

Двойник Путина из Comedy Club раскрыл свой заработок
Фото: @instagrach@instagrach

За час выступления артисту платят от 200 до 300 тысяч рулей. Однажды он заработал 10 тысяч долларов за выход:

"За один день я выступил на пяти мероприятиях. Был свадебный день, типа Красной горки, вот все так и срослось. Все в Москве, причем адреса были где-то очень близко, да и по времени расходились очень удобно, поэтому и смог объехать все пять мероприятий. Но сумма гонорара оказалась чуть ниже, из-за выплаты вознаграждения агентам"

При этом сам Грачев считает, что не сильно похож на президента:

"На деле я не так уж и сильно похож на Путина, хотя и есть отдельные черты во внешности".

При этом лично президента 43-летний актер никогда не встречал:

"Лично общаться не довелось, видел только пару раз на игре КВН, куда Путин приходил. А так не пересекались, не встречались. Нет и совместной фотографии".

ТВ,Дмитрий Грачев,Владимир Путин,
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