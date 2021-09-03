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Астахов назвал причину расставания с Кориковой

Мира Маркина
3 часа назад

Актер Сергей Астахов рассказал об отношениях с Еленой Кориковой. Они вместе сыграли в фильме "Бедная Настя", после чего появились слухи об их романе.

Астахов назвал причину расставания с Кориковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам актера, они действительно встречались, но отношения продлились недолго.

"Я был уверен, что у нас получится. Но, наверное, мы разные", – рассказал Астахов в эфире передачи "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".

Тогда артист был "сильно заточен" на карьеру:

"Я не смог ей дать того, что она хотела. У меня на это, наверное, не хватило сил. Я не оправдал ее ожиданий".

Как признался Сергей Астахов, из отношений с Еленой Кориковой он получил ценный опыт:

"Она меня научила тому, что женщина ждет от мужчины, чтобы он отдал ей все".

Недавно стало известно о тайном романе других актеров. Александра Самохина прокомментировала слухи об отношениях своей матери Анны Самохиной с Дмитрием Нагиевым.

ТВ,Александра Самохина,Елена Корикова,Сергей Астахов,
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