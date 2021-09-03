Астахов назвал причину расставания с Кориковой

Актер Сергей Астахов рассказал об отношениях с Еленой Кориковой. Они вместе сыграли в фильме "Бедная Настя", после чего появились слухи об их романе.
По его словам актера, они действительно встречались, но отношения продлились недолго.
"Я был уверен, что у нас получится. Но, наверное, мы разные", – рассказал Астахов в эфире передачи "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".
Тогда артист был "сильно заточен" на карьеру:
"Я не смог ей дать того, что она хотела. У меня на это, наверное, не хватило сил. Я не оправдал ее ожиданий".
Как признался Сергей Астахов, из отношений с Еленой Кориковой он получил ценный опыт:
"Она меня научила тому, что женщина ждет от мужчины, чтобы он отдал ей все".
Недавно стало известно о тайном романе других актеров. Александра Самохина прокомментировала слухи об отношениях своей матери Анны Самохиной с Дмитрием Нагиевым.