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Чем сейчас занимается Геннадий Малахов

Мария Иглина
1 час назад

Российский писатель и телеведущий Геннадий Малахов наиболее известен публике как разработчик и популяризатор нетрадиционных методов ведения здорового образа жизни. "Рамблер" расскажет, чем он сейчас занимается.

Чем сейчас занимается Геннадий Малахов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

С апреля 2006 году Геннадий вел программу на "Первом канале" о здоровом образе жизни "Малахов + Малахов" совместно с телеведущим Андреем Малаховым. После ухода второго передачу переименовали в "Малахов+" и соведущей Геннадия Малахова стала Елена Проклова.

В 2010 году программа не вышла в эфир и была экстренно заменена другой, поскольку Геннадий не приехал на съемки. По словам его соседей, он пытался покончить жизнь самоубийством, но вовремя остановился. В одном из своих интервью Малахов рассказал, что у него "не осталось ни физических, ни моральных сил на то, чтобы вести эту программу и дальше" и он расторгает контракт.

Спустя некоторое время на экраны вновь стали выходить передачи с участием Геннадия: "В гостях у Геннадия Малахова", "С новым домом", "Доброго здоровьица!", "Таблетка", "Азбука здоровья" и многие другие.

Сейчас уже долгое время ничего не слышно о жизни Геннадия Малахова. Однако он все еще продолжает работать. Малахов пишет новые книги, издает электронную газету и снимает для своего YouTube-канала о свойствах различных продуктов, овощей, фруктов, ягод и трав, а также об удивительных и целебных местах России. А живет телеведущий в своем доме в родном городе Каменск-Шахтинске Ростовской области

ТВ,Елена Проклова,Геннадий Малахов,Андрей Малахов,Первый канал,
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