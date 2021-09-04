Чем сейчас занимается Геннадий Малахов

Российский писатель и телеведущий Геннадий Малахов наиболее известен публике как разработчик и популяризатор нетрадиционных методов ведения здорового образа жизни. "Рамблер" расскажет, чем он сейчас занимается.

С апреля 2006 году Геннадий вел программу на "Первом канале" о здоровом образе жизни "Малахов + Малахов" совместно с телеведущим Андреем Малаховым. После ухода второго передачу переименовали в "Малахов+" и соведущей Геннадия Малахова стала Елена Проклова.

В 2010 году программа не вышла в эфир и была экстренно заменена другой, поскольку Геннадий не приехал на съемки. По словам его соседей, он пытался покончить жизнь самоубийством, но вовремя остановился. В одном из своих интервью Малахов рассказал, что у него "не осталось ни физических, ни моральных сил на то, чтобы вести эту программу и дальше" и он расторгает контракт.

Спустя некоторое время на экраны вновь стали выходить передачи с участием Геннадия: "В гостях у Геннадия Малахова", "С новым домом", "Доброго здоровьица!", "Таблетка", "Азбука здоровья" и многие другие.