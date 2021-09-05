«Теперь вместо телевизора ставь Дудя»: Пушной осудил интернет-тренды

«Получается, ты сходил к журналисту и интересен ты только тем, что к нему попал. Вне Дудя ты остался на той же полке. Есть ли жизнь вне него? Относительно этого человека какая-то нездоровая центричность, которая меня всегда раздражала», — подчеркнул шоумен.

«Люди, которые из телека ушли в YouTube, считают, что вся эта многогранность и сепарированность их интересов — это как раз круто, но все всё равно смотрят на тренды, рейтинг. Вот вы говорите, надо к Дудю сходить... А в наше время был тот же самый Познер, Первый канал, сейчас Ваня Ургант. Есть одна точка приложения популярности, которая обеспечивает взрывной интерес и известность на весь интернет. Это не круто! Эта та же самая пирамида, в которой мы выросли, в этом ничего клевого нет. Если тебя показали по телеку, ты популярный, а теперь вместо телевизора ставь Дудя. Мы же уходили от этого в многогранную систему, где есть рыбаки, спортсмены, музыканты, а тут бац, снова всех в одну кучу».