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Губерниев: Моргенштерн не вызывает у меня эрекцию души

Газета.Ru
18 минут назад

Журналист Дмитрий Губерниев рассказал о своей музыкальной группе Guber Band.

Губерниев: Моргенштерн не вызывает у меня эрекцию души
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Репертуар группы определяю я сам. Поскольку мы поем очень хорошие песни, то все со мной согласны. Можем ли мы исполнить песню Моргенштерна? Исключено. Моргенштерн не вызывает эрекцию моей души", - передает слова Губерниева "Матч ТВ".

Также Губерниев отметил, что его слушатель - интеллигентный, веселый россиянин, который любит биатлон, смотрит его репортажи и читает хорошие книги.

Алишер Моргенштерн — второй рейтинге "50 самых успешных звезд России" по версии Forbes. Его доход за прошлый год составил 7,4 миллиона долларов. За последний год он смог подняться в рейтинге на 19 позиций. По числу упоминаний в соцсетях скандальный музыкант занял первое место — о нем вспоминали 4 042 900 раз.

ТВ,Дмитрий Губерниев,Forbes,
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