Лучшие шоу нулевых, которые можно пересмотреть

В нулевые был бум на телевизионные реалити-шоу. Не знаем, как вы, а мы бежали, сломя голову, к экранам, чтобы не пропустить очередную серию. Это сейчас ты можешь запросто открыть YouTube и посмотреть то, что пропустил, а раньше таких изысков просто не было.

Фото: Peopletalk Peopletalk

Мы решили поностальгировать и вспомнить, какие молодежные шоу мы смотрели в нулевые.

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Западные шоу

«Тачка на прокачку»

Экзибит выбирал самые старые и повидавшие виды автомобили и превращал их в произведения искусства. Конечно, только сейчас появляются вопросики из серии «Как на ней ездить?», но кого в подростковом возрасте волнует, что встроенный аквариум с подсветкой в машине — это не практично?

«Следующий»

Пятеро кандидатов борются за сердце девушки (или парня) и пытаются за короткий отрезок времени произвести впечатление. За каждую провенденную минуту участникам капают деньги, так что цель — задержаться с объектом желания как можно дольше и не услышать «Следующий».

«Уже можно»

Богатенькие американские дети отмечают 16-летие с таким размахом, что вызывают исключительно чувство зависти. Ну и немного презрения: поведение у золотых подростков образцовым не назовешь. К примеру, они очень расстраивались, когда вместо белого «Мерседеса» получали черный. Но родители всегда решали эту проблему: следом за черным из кустов обязательно появлялся желанный белый и настроение именинника сразу становилось лучше.

«Давай на спор»

Как следует из названия, участникам нужно было выполнять задания за деньги. Разумеется, миссии были, мягко говоря, неприятные. Например, дожевать за кем-то жвачку, которая уже побывала в чьих-то трусах.

«Топ-модель по-американски»

Тайра Бэнкс пыталась превратить обычных девушек в настоящих моделей! Каждую серию одна из участниц покидала шоу после очередной съемки, а остальные становились на шаг ближе к тому, чтобы подписать контракт с реальным модельным агентством (честно говоря, мы так и не увидели в кампейнах топовых брендов ни одной победительницы). Знаменитый Smize, что в переводе означает «улыбаться глазами», изобрела именно Тайра. А самым любимым эпизодом в каждом сезоне был тот, где девушкам меняли внешность!

«Фактор страха»

Участников испытывали на прочность тремя заданиями: от поедания насекомых до каскадерских трюков. Главным призом были 5 тысяч долларов, ради которых люди были готовы посмотреть в глаза своим страхам.

Российские

«Фабрика звезд»

Музыкальное реалити-шоу, в котором почти два десятка юных талантов пытаются стать певцами. По законам жанра, каждую серию кто-то выбывает после отчетного концерта. А в течение недели можно было следить за жизнью и подготовкой участников. Это была первая подобная музыкальная передача на российском телевидении и она вызвала тогда настойщий фурор. Приятно было и то, что «выбивались» наверх не только победители, но и самые яркие участники, хоть и оставшиеся без призовых мест. Тимати яркий тому пример.

«Последний герой»

Участников, среди которых были и звезды, и обычные люди, вывозили на необитаемый остров, делили на два племени и пытались выяснить, кто из них сможет дойти до конца в условиях отсутствия цивилизации. Конечно, каждую серию у «изгоев» были задания, и убирать кого-то из своих приходилось проигравшей команде. Всего вышло шесть сезонов, в которых принимали участие Децл, Ксения Собчак и многие другие. Но наш фаворит – Николай Дроздов, который не только выслеживал на острове разных животных, а еще веселил зрителей нецензурными ругальствами.

«Форт Боярд»

Уверены, ты помнишь эту музыку на заставке! Аналог французской игры вышел на российские экраны в 1998 году, но смотрели мы его на протяжении всего десятилетия. Команде участников надо было пройти интеллектуальные и физические испытания (с этой стороны экрана они казались таким легкими!), чтобы в конце получить сокровища форта. Старец Фура и ключники и вовсе стали народными любимцами! А самый волнительный момент – когда в финале герои на скорость собирают золотые монеты, распихивая их в самые невероятные места.

«Самый умный»

Телевизионная викторина давала шанс детям и подростком бесплано обучаться в одном из самых престижных колледжей Великобритании. Наблюдать за участниками было удивительно: она умудрялись отвечать на заданный тороторящей Тиной Канделаки вопрос из любой сферы (от истории до биологии) до того, как мы успевали хотя бы прочитать его начало!

«Слабое звено»

Компания из незнакомцев пытается совместными усилиями заработать приз в 400 тысяч рублей, отвечая на вопросы. Каждый правильный ответ дает команде несколько тысяч рублей, таким образом за серию верных ответов накапливается кругленькая сумма. Ответив неправильно, цепочка рушится и деньги сгорают. Самым страшным было услышать в конце передачи «Вы самое слабое звено».

«12 злобных зрителей»