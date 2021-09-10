"Бьется в конвульсиях": Чехову не тянет "в телевизор"

43-летняя телеведущая долгие годы вела передачи, но в последнее время в телевидении разочаровалась. Например, недавно Анфиса Чехова поделилась редкими откровениями о работе и личной жизни. Например, она выразила сомнения насчет продолжения шоу "Модель XL".
«Сейчас на телеканале показывают украинскую версию. И это вполне объяснимо - купить готовую версию гораздо дешевле, чем создавать новую», — грустно констатировала Чехова.
Последней работой ведущей стала программа «Скажи, подруга» на канале «Домашний», которую она ведет с Авророй. Анфиса сообщила, что никаких новых проектов с ее участием не планируется. Более того, теледива скептически высказалась относительно будущего профессии.
«Мне разонравилось работать на телевидении. Зарплаты небольшие, требований и работы много. Проектов интересных нет. Думаю, что телевидение бьется уже в предсмертных конвульсиях. Сейчас на передний план вышел YouTube. Вот там шоу, возможно, и появится. А в телевизор меня не тянет», — призналась ведущая.
Пользователи поинтересовались, почему при своей красоте и успехе Чехова остается одна. Но Чехова ответила двусмысленно.
«Если девушка не показывает свою личную жизнь, это не значит, что она одна».
Также она рассказала и о том, на каких принципах строятся гармоничные отношения.
«Если в паре один хочет свободных отношений, а другой мечтает о браке, но плюет на свои чувства и желания, чтобы удержать другого, я ни вижу смысла в таких отношениях. Желания партнеров относительно их планов на жизнь должны совпадать», — высказалась она.
До этого Анфиса Чехова угодила в скандал и обидела буряток.