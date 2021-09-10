"Бьется в конвульсиях": Чехову не тянет "в телевизор"

«Если в паре один хочет свободных отношений, а другой мечтает о браке, но плюет на свои чувства и желания, чтобы удержать другого, я ни вижу смысла в таких отношениях. Желания партнеров относительно их планов на жизнь должны совпадать», — высказалась она.