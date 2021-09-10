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"Телевидение бьется в конвульсиях": Анфиса Чехова ушла из "ящика"

Даша Краснова
52 минуты назад

43-летняя телеведущая долгие годы вела передачи, но в последнее время в телевидении разочаровалась. Например, недавно Анфиса Чехова поделилась редкими откровениями о работе и личной жизни. Например, она выразила сомнения насчет продолжения шоу "Модель XL".

"Бьется в конвульсиях": Чехову не тянет "в телевизор"
Фото: @achekhova@achekhova

«Сейчас на телеканале показывают украинскую версию. И это вполне объяснимо - купить готовую версию гораздо дешевле, чем создавать новую», — грустно констатировала Чехова.

Последней работой ведущей стала программа «Скажи, подруга» на канале «Домашний», которую она ведет с Авророй. Анфиса сообщила, что никаких новых проектов с ее участием не планируется. Более того, теледива скептически высказалась относительно будущего профессии.

«Мне разонравилось работать на телевидении. Зарплаты небольшие, требований и работы много. Проектов интересных нет. Думаю, что телевидение бьется уже в предсмертных конвульсиях. Сейчас на передний план вышел YouTube. Вот там шоу, возможно, и появится. А в телевизор меня не тянет», — призналась ведущая.

Пользователи поинтересовались, почему при своей красоте и успехе Чехова остается одна. Но Чехова ответила двусмысленно.

«Если девушка не показывает свою личную жизнь, это не значит, что она одна».

Также она рассказала и о том, на каких принципах строятся гармоничные отношения.

«Если в паре один хочет свободных отношений, а другой мечтает о браке, но плюет на свои чувства и желания, чтобы удержать другого, я ни вижу смысла в таких отношениях. Желания партнеров относительно их планов на жизнь должны совпадать», — высказалась она.

До этого Анфиса Чехова угодила в скандал и обидела буряток.

ТВ,Анфиса Чехова,
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