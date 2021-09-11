Нашли замену: Киселев впервые пропустит "Вести недели"

Журналист Дмитрий Киселев впервые в жизни пропустит эфир передачи "Вестей недели" из-за болезни.
Ведущий сообщил, что в ближайшее воскресенье ведущим шоу, сделавшим его известным на всю страну, будет не он. Дело в том, что журналист был госпитализирован с диагнозом COVID-19 и температурой за 38.
"Впервые в жизни я пропускаю эфир по болезни и не буду в воскресенье вести свою любимую программу. Результат ПЦР-теста у меня до сих пор положительный, и по фактическому состоянию я должен оставаться в больнице. При этом иду на поправку, температура 36,4 – такой результат удалось достичь благодаря лечению и усилиям врачей. < > Если бы не "Спутник (V)", то хрипел бы сейчас в реанимации на ИВЛ с неясной перспективой", — признался Киселев.
При этом он рассказал, что появится в репортаже Елены Ерофеевой, снятом в его больничной палате.
"Коллеги уже навестили меня здесь в красной зоне, так что остаюсь на связи", — добавил он.
Известно, что вместо него воскресный выпуск проведет Игорь Кожевин
Киселев добавил, что вопрос о выписке и его возвращении на экраны врачи решат в ближайшие дни.
Ранее "Рамблер" сообщал о его экстренной госпитализации.