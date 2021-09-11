Нашли замену: Киселев впервые пропустит "Вести недели"

"Впервые в жизни я пропускаю эфир по болезни и не буду в воскресенье вести свою любимую программу. Результат ПЦР-теста у меня до сих пор положительный, и по фактическому состоянию я должен оставаться в больнице. При этом иду на поправку, температура 36,4 – такой результат удалось достичь благодаря лечению и усилиям врачей. < > Если бы не "Спутник (V)", то хрипел бы сейчас в реанимации на ИВЛ с неясной перспективой", — признался Киселев.