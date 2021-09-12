Госпитализированный Киселев рассказал о самочувствии

Телеведущий Дмитрий Киселев находится в госпитале под наблюдением врачей с обширным поражением легких. Всему виной коронавирусная инфекция. В эфире «Россия 1» журналист рассказал о своем самочувствии.
«У меня довольно обширное поражение легких, тем не менее, благодаря прививке и ревакцинации, сценарий моей болезни идет по щадящему пути. Хотя, конечно, врачам приходится со мной поработать... Чувствую себя как в санатории»,
— признался телеведущий, добавив, что если бы он не прошел вакцинацию, то, скорее всего, находился бы в реанимации.
7 сентября Дмитрия Киселева госпитализировали с коронавирусом. Он находится в состоянии средней тяжести.