Собчак о Невзорове: "Он сделал много подлых вещей"

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что не считает журналиста Александра Невзорова "приличным человеком". Об этом и многом другом она рассказала в ходе интервью, которое дала для Youtube-выпуска шоу "Начало".
Невзоров не раз выступал с критикой проектов Ксении, нелестно оценивая журналистскую работу Собчак. Правда, та на слова Невзорова реагировать бурно не собирается, она объяснила, почему.
"Не считаю его приличным человеком. Я точно не про рукопожатность или нерукопожатность. Я не про эти категории. Но знаю многих людей, которые выходят из комнаты, когда туда заходит Невзоров. Я, наверное, не выйду, постаю и с ним поздороваюсь. Но считаю, что этот человек в жизни делал много подлых вещей. Я никто, чтобы его как-то отдельно осуждать, но уважения к нему нет".
В отличие от Невзорова, комика Максима Галкина Ксения все же осудила. Она записала видеообращение к юмористу после того, как тот высказал свое мнение о скульптуре швейцарского художника Урса Фишера "Большая глина 4", которую установили в Москве.