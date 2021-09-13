Собчак о Невзорове: "Он сделал много подлых вещей"

"Не считаю его приличным человеком. Я точно не про рукопожатность или нерукопожатность. Я не про эти категории. Но знаю многих людей, которые выходят из комнаты, когда туда заходит Невзоров. Я, наверное, не выйду, постаю и с ним поздороваюсь. Но считаю, что этот человек в жизни делал много подлых вещей. Я никто, чтобы его как-то отдельно осуждать, но уважения к нему нет".