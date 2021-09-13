Телеведущему Ивану Урганту вручили орден Звезды Италии степени кавалера. Об этом сообщает ТАСС.
Церемония прошла в посольстве республики в Москве. Почетную награду Урганту вручил посол Италии Паскуале Терраччано.
"Позвольте выразить глубочайшую признательность и благодарность за столь высокую честь, оказанную мне президентом Итальянской Республики, советом ордена и вами лично", — сказал телеведущий на итальянском языке.
Иван Ургант участвовал в ряде проектов, связанных с Италией и ее культурой. Он создал специальный новогодний выпуск программы "Вечерний Ургант. Ciao, 2020!", посвященный итальянской эстраде и вышедший 30 декабря 2020 года.