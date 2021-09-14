Комолов объяснил, почему на радио маленькие зарплаты

«А радио существенно уступает и тому, и другому. Я не знаю, сколько точно, но уверен, что это не какая-то супервысокая зарплата. Об этом меня спрашивают люди, которые хотят работать на радио. Я говорю: "Вы сейчас работаете, у вас есть стабильный доход. Вы попробуйте работать и на радио, и на своей работе, не сжигайте мосты"»,