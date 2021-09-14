Комолов объяснил, почему на радио маленькие зарплаты

Сотрудники радиостанций получают невысокие зарплаты. О том, почему так происходит, рассказал радиоведущий Антон Комолов в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».
По мнению Комолова, зарплата — это, прежде всего, рекламный бюджет, а не производная от популярности и узнаваемости. Соответсвенно, на радио меньше рекламных денег в разы меньше, чем на телевидении и в интернете.
«А радио существенно уступает и тому, и другому. Я не знаю, сколько точно, но уверен, что это не какая-то супервысокая зарплата. Об этом меня спрашивают люди, которые хотят работать на радио. Я говорю: "Вы сейчас работаете, у вас есть стабильный доход. Вы попробуйте работать и на радио, и на своей работе, не сжигайте мосты"»,
— поделился радиоведущий.
По словам ведущего, интерес к радио сейчас падает во всем мире, ведь одними из главных слушателей были офисные работники. Кроме того, как утверждает Комолов, значительно сократилось число сообщений, поступающих в прямой эфир.