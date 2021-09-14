Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Комолов объяснил, почему на радио маленькие зарплаты

Катерина Саломе
4 часа назад

Сотрудники радиостанций получают невысокие зарплаты. О том, почему так происходит, рассказал радиоведущий Антон Комолов в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

Комолов объяснил, почему на радио маленькие зарплаты
Фото: @antonkomolov@antonkomolov

По мнению Комолова, зарплата — это, прежде всего, рекламный бюджет, а не производная от популярности и узнаваемости. Соответсвенно, на радио меньше рекламных денег в разы меньше, чем на телевидении и в интернете.

«А радио существенно уступает и тому, и другому. Я не знаю, сколько точно, но уверен, что это не какая-то супервысокая зарплата. Об этом меня спрашивают люди, которые хотят работать на радио. Я говорю: "Вы сейчас работаете, у вас есть стабильный доход. Вы попробуйте работать и на радио, и на своей работе, не сжигайте мосты"»,

— поделился радиоведущий.

По словам ведущего, интерес к радио сейчас падает во всем мире, ведь одними из главных слушателей были офисные работники. Кроме того, как утверждает Комолов, значительно сократилось число сообщений, поступающих в прямой эфир.

Ранее Илья Авербух рассказал о зарплатах фигуристов на ТВ.

ТВ,Антон Комолов,Илья Авербух,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители