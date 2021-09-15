Чтобы найти самых красивых ведущих любого телеканала достаточно просто включить прогноз погоды. Да, иногда о погоде на завтра рассказывают и мужчины, но чаще всего эту миссию доверяют очаровательным девушкам. Разумеется, среди дикторов и ведущих ток-шоу тоже встречаются настоящие красавицы, но для прогноза погоды это фактически традиция. Ее истоки, кстати, не имеют общепринятого объяснения. Встречается версия, что красота и обаяние телеведущей призваны разбавить довольно сухую статистику выпуска и одновременно привлечь к нему внимание. Согласно другой, впечатление от плохого прогноза погоды таким образом сглаживается, а зрители остаются в хорошем настроении. Впрочем, все это лишь домыслы. Не стоит забывать, что обворожительные телеведущие — прежде всего, дипломированные специалисты, и только потом красивые женщины. Не секрет, что некоторые «метеофеи» становятся настоящими звездами выпусков, а это положительно влияет на рейтинг. «Рамблер» выбрал самых эффектных россиянок, которые рассказывают зрителям о дождях, грозах и повышенной облачности.
Изящная светловолосая красавица работает на телеканале ТНТ и ТНТ4.
Эффектную брюнетку хорошо помнят постоянные зрители телеканалов «Россия-1», «ТВЦ», «СПАС», «МИР».
Очаровательная блондинка знакома зрителям ТНТ и РЕН-ТВ, где стала настоящей звездой выпусков. Сейчас она также работает в телекомпании «Метео-ТВ», настоящей Мекке для фей погоды.
Золотоволосая красотка рассказывает о средней температуре воздуха фанатам телеканала «МИР». А между выпусками озвучивает компьютерные игры, фильмы и рекламные ролики.
Обаятельная красавица радовала поклонников телеканалов ТНТ и РазТВ, а сейчас работает на канале «Россия 1» и рассказывает о превратностях погоды на «Метео-ТВ».
Яркая блондинка работает на телеканале «Звезда» и является ведущей телекомпании «Метео-ТВ».
Восточная красавица из Казани — еще одна фея погоды «Метео-ТВ». Ее отлично знают и зрители «Звезды».