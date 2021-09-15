Чтобы найти самых красивых ведущих любого телеканала достаточно просто включить прогноз погоды. Да, иногда о погоде на завтра рассказывают и мужчины, но чаще всего эту миссию доверяют очаровательным девушкам. Разумеется, среди дикторов и ведущих ток-шоу тоже встречаются настоящие красавицы, но для прогноза погоды это фактически традиция. Ее истоки, кстати, не имеют общепринятого объяснения. Встречается версия, что красота и обаяние телеведущей призваны разбавить довольно сухую статистику выпуска и одновременно привлечь к нему внимание. Согласно другой, впечатление от плохого прогноза погоды таким образом сглаживается, а зрители остаются в хорошем настроении. Впрочем, все это лишь домыслы. Не стоит забывать, что обворожительные телеведущие — прежде всего, дипломированные специалисты, и только потом красивые женщины. Не секрет, что некоторые «метеофеи» становятся настоящими звездами выпусков, а это положительно влияет на рейтинг. «Рамблер» выбрал самых эффектных россиянок, которые рассказывают зрителям о дождях, грозах и повышенной облачности.