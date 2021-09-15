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Яркие красотки, которые рассказывают россиянам о прогнозе погоды

Кристина Уколова
2 часа назад

Чтобы найти самых красивых ведущих любого телеканала достаточно просто включить прогноз погоды. Да, иногда о погоде на завтра рассказывают и мужчины, но чаще всего эту миссию доверяют очаровательным девушкам. Разумеется, среди дикторов и ведущих ток-шоу тоже встречаются настоящие красавицы, но для прогноза погоды это фактически традиция. Ее истоки, кстати, не имеют общепринятого объяснения. Встречается версия, что красота и обаяние телеведущей призваны разбавить довольно сухую статистику выпуска и одновременно привлечь к нему внимание. Согласно другой, впечатление от плохого прогноза погоды таким образом сглаживается, а зрители остаются в хорошем настроении. Впрочем, все это лишь домыслы. Не стоит забывать, что обворожительные телеведущие — прежде всего, дипломированные специалисты, и только потом красивые женщины. Не секрет, что некоторые «метеофеи» становятся настоящими звездами выпусков, а это положительно влияет на рейтинг. «Рамблер» выбрал самых эффектных россиянок, которые рассказывают зрителям о дождях, грозах и повышенной облачности.

Ангелина Айсман. Изящная светловолосая красавица работает на телеканале ТНТ и ТНТ4.
1/7 Ангелина Айсман. Изящная светловолосая красавица работает на телеканале ТНТ и ТНТ4.
Фото: @angelina_aisman
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Наталья Зотова. Эффектную брюнетку хорошо помнят постоянные зрители телеканалов «Россия-1», «ТВЦ», «СПАС», «МИР».
2/7 Наталья Зотова. Эффектную брюнетку хорошо помнят постоянные зрители телеканалов «Россия-1», «ТВЦ», «СПАС», «МИР».
Фото: @natalie_zotova_tv
Алена Дублюк. Очаровательная блондинка знакома зрителям ТНТ и РЕН-ТВ, где стала настоящей звездой выпусков. Сейчас она также работает в телекомпании «Метео-ТВ», настоящей Мекке для фей погоды.
3/7 Алена Дублюк. Очаровательная блондинка знакома зрителям ТНТ и РЕН-ТВ, где стала настоящей звездой выпусков. Сейчас она также работает в телекомпании «Метео-ТВ», настоящей Мекке для фей погоды.
Фото: @alenadouble
Мария Борисова. Золотоволосая красотка рассказывает о средней температуре воздуха фанатам телеканала «МИР». А между выпусками озвучивает компьютерные игры, фильмы и рекламные ролики.
4/7 Мария Борисова. Золотоволосая красотка рассказывает о средней температуре воздуха фанатам телеканала «МИР». А между выпусками озвучивает компьютерные игры, фильмы и рекламные ролики.
Фото: @mariya_borisova
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Виктория Черникова. Обаятельная красавица радовала поклонников телеканалов ТНТ и РазТВ, а сейчас работает на канале «Россия 1» и рассказывает о превратностях погоды на «Метео-ТВ».
5/7 Виктория Черникова. Обаятельная красавица радовала поклонников телеканалов ТНТ и РазТВ, а сейчас работает на канале «Россия 1» и рассказывает о превратностях погоды на «Метео-ТВ».
Фото: @viktori_chernikova
Ольга Паршина. Яркая блондинка работает на телеканале «Звезда» и является ведущей телекомпании «Метео-ТВ».
6/7 Ольга Паршина. Яркая блондинка работает на телеканале «Звезда» и является ведущей телекомпании «Метео-ТВ».
Фото: @olgaparshina_ya
Рената Камалова. Восточная красавица из Казани — еще одна фея погоды «Метео-ТВ». Ее отлично знают и зрители «Звезды».
7/7 Рената Камалова. Восточная красавица из Казани — еще одна фея погоды «Метео-ТВ». Ее отлично знают и зрители «Звезды».
Фото: @reni_ka_

Ангелина Айсман

Изящная светловолосая красавица работает на телеканале ТНТ и ТНТ4.

Наталья Зотова

Эффектную брюнетку хорошо помнят постоянные зрители телеканалов «Россия-1», «ТВЦ», «СПАС», «МИР».

Алена Дублюк

Очаровательная блондинка знакома зрителям ТНТ и РЕН-ТВ, где стала настоящей звездой выпусков. Сейчас она также работает в телекомпании «Метео-ТВ», настоящей Мекке для фей погоды.

Мария Борисова

Золотоволосая красотка рассказывает о средней температуре воздуха фанатам телеканала «МИР». А между выпусками озвучивает компьютерные игры, фильмы и рекламные ролики.

Виктория Черникова

Обаятельная красавица радовала поклонников телеканалов ТНТ и РазТВ, а сейчас работает на канале «Россия 1» и рассказывает о превратностях погоды на «Метео-ТВ».

Ольга Паршина

Яркая блондинка работает на телеканале «Звезда» и является ведущей телекомпании «Метео-ТВ».

Рената Камалова

Восточная красавица из Казани — еще одна фея погоды «Метео-ТВ». Ее отлично знают и зрители «Звезды».

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