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Популярная российская юмористка раскрыла закулисье своей программы

Lenta.ru
1 час назад

Популярная российская юмористка, креативный продюсер программы «Женский стендап» на ТНТ Зоя Яровицына рассказала о нюансах своей работы. Она раскрыла закулисье юмористического шоу в интервью Карену Адамяну. Выпуск доступен на YouTube-канале «Макарена».

Популярная юмористка раскрыла закулисье своей программы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Часть беседы записывалась в офисе «Женского стендапа». Интервьюер спросил у собеседницы, когда та занимается редактурой выступлений для грядущих выпусков программы.

«Мы редактируем обычно прямо на техничке (техническая репетиция перед съемками — прим. "Ленты.ру"), по ходу Первая, вторая, третья техничка — там вообще смысла нет ничего редактировать, потому что все только еще начинают, пытаются нащупать, о чем они будут рассказывать», — пояснила Яровицына.

Юмористка добавила, что в какой-то момент она и два других креативных продюсера приезжают на очередную репетицию, забирают распечатанные монологи стендаперш и редактируют их на месте.

«Если бывает, что я не могу на эту техничку приехать, мне все скидывают видео и тексты, а я на следующий день дома за ноутбуком это делаю или здесь, в офисе», — отметила артистка.

Яровицына также рассказала, как она придумывает сценарии для монологов. Обычно юмористка сначала записывает подводки в заметках на смартфоне. Иногда ей удается расписать на телефоне целый блок выступления.

Артистка добавила, что перед тем, как писать монолог, она просматривает все заметки и ищет подходящие темы и «заходы». Если ничего интересного нет, Яровицына создает новый текстовый документ, пишет вопрос «что меня сейчас волнует» и начинает записывать мысли. Самые интересные идеи оттуда она пытается превратить в монолог.

ТВ,Карен Адамян,Lenta.ru,
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