Участница шоу «Пацанки» попала в больницу

Лариса Кравцова оказалась в больнице после конфликта на съемках. Об этом пишет «Телепрограмма» со ссылкой на организаторов шоу. Лариса является одной из героинь шестого сезона шоу. На нее напала другая участница Татьяна Каширина.

Фото: @larisa.twix @larisa.twix

Девушку разозлили слова Ларисы и ее сестры Ольги о том, что они собираются победить в телешоу. Татьяна в ярости несколько раз ударила Ларису и бросила ее через плечо.