Участница шоу «Пацанки» попала в больницу

Лариса Кравцова оказалась в больнице после конфликта на съемках. Об этом пишет «Телепрограмма» со ссылкой на организаторов шоу. Лариса является одной из героинь шестого сезона шоу. На нее напала другая участница Татьяна Каширина.
Девушку разозлили слова Ларисы и ее сестры Ольги о том, что они собираются победить в телешоу. Татьяна в ярости несколько раз ударила Ларису и бросила ее через плечо.
Врачи зафиксировали у девушки ушиб плеча. После оказанной медицинской помощи Лариса вернулась на площадку. Однако через несколько часов ее состояние ухудшилось. В больнице у нее нашли перелом ключицы и сделали экстренную операцию.