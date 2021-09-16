Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Известная юмористка раскрыла некоторые секреты «Женского стендапа»

Кристина Уколова
1 час назад

Креативный продюсер «Женского стендапа» Зоя Яровицына рассказала об изнанке юмористического шоу в интервью Карену Адамяну на YouTube-канале «Макарена».

Известная юмористка раскрыла секреты «Женского стендапа»
Фото: @zoya_zoo@zoya_zoo

Зоя рассказала о незаметных деталях своей работы.

«Мы редактируем обычно прямо на техничке, по ходу Первая, вторая, третья техничка — там вообще смысла нет ничего редактировать, потому что все только еще начинают, пытаются нащупать, о чем они будут рассказывать», — уточнила Яровицына.

«Техничка» — это техническая репетиция перед съемками.

Также юмористка заметила, что она и другие креативные продюсеры забирают распечатанные монологи артисток и исправляют их на месте.

«Если бывает, что я не могу на эту техничку приехать, мне все скидывают видео и тексты, а я на следующий день дома за ноутбуком это делаю или здесь, в офисе», — добавила Зоя.

Кроме того, Яровицына раскрыла некоторые секреты создания монологов. Сначала она записывает подводки в смартфоне. Потом просматривает их в поисках удачных тем. Если ничего не находит, то в новом текстовом документе она записывает все мысли, которые ее волнуют в данный момент, а потом пытается сделать из них монолог.

Некоторые телешоу не обходятся без травм. Например, участница шоу «Пацанки» попала в больницу.

ТВ,Карен Адамян,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители