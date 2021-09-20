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Стали известны итоги вручения наград телевизионной премии "Эмми"

Стелла Шмель
5 часов назад

В Лос-Анджелесе закончилась 73-я церемония вручения главной телевизионный награды – премии "Эмми". Церемония награждения состоялась 19 сентября в Лос-Анджелесе.

Стали известны итоги вручения наград премии "Эмми"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В категории "лучший драматический сериал" статуэтку завоевало шоу "Корона". За это звание в номинации боролись "Пацаны", "Мандалорец", "Поза", "Рассказ служанки", "Бриджертоны", "Страна Лавкрафта" и "Это мы".

"Тед Лассо" взял звание лучшего комедийного сериала. В категории мини-сериалов победил "Ход королевы".

Джейсон Судейкис, исполняющий роль Теда Лассо, взял звание лучшего актера комедийного шоу. Джин Смарт удостоена награды за роль в сериале "Хитрости". А Бретт Голдстин и Ханна Уэддингхэм победили в категории лучших комедийных актеров второго плана.

Оливия Колман и Джош О'Коннор, сыгравшие в сериале "Корона" , взяли награду за главные роли в драматическом сериале.

Премию за лучшую женскую роль в мини-сериале взяла Кейт Уинслет ("Мейр из Исттауна"). Юэн Макгрегор ("Холстон") был удостоен аналогичной награды среди мужчин.

А недавно в Москве прошла церемония премии GQ "Мужчины года".

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