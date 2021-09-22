Раскрыт секрет популярности Comedy Club у россиян

Юмористическое шоу Comedy Club к 2007 году сделало его героев суперзвездами. Этому во многом способствовал новый подход к юмору. Секрет популярности передачи у россиян раскрывается в восьмой части спецпроекта «Ленты.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009».

«Наглая и скандальная телепередача показала новые грани того, как можно шутить в телевизоре, и приучила Россию к американскому типу юмора. Теперь КВН считается развлечением для стариков. Молодежь — и гламурная, и простая — смотрит Comedy Club», — заявил музыкальный критик Олег Кармунин.

Статус суперзвезд позволял резидентам Comedy Club с легкостью зарабатывать деньги и в других сферах, в том числе в музыкальной индустрии. Ярчайшим примером этого стала популярность ироничной двойной рэп-пластинки «Respect и Уважуха», записанной стендап-комиком Павлом Волей. На этом релизе Воля высмеивал современный гламур, одновременно выступая его апологетом, а в финале пластинки резюмировал, что его работа не несет никакой смысловой нагрузки.

Двойная рэп-пластинка «Respect и Уважуха» была выпущена Волей в конце 2007 года на лейбле CD Land. Были сняты клипы на пять композиций из альбома: «Все будет офигенно», «Маме!», «Барвиха», «Наша Russia» и «Поезда-то...»