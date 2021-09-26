Шукшина разнесла новое шоу Ивлеевой

Актриса Мария Шукшина выступила решительно против нового шоу Насти Ивлеевой "Королевские кобры".
Напомним, телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева запускает drag-шоу на Youtube. Главные герои проекта — это артисты-мужчины, которые переодеваются в женские образы, становясь так называемыми drag queen. Это будет битва между 36 участниками, премьера шоу назначена на 28 сентября.
Анастасия Ивлеева старается подогреть интерес публики, регулярно до премьеры анонсируя свое шоу. Некоторые звезды уже высказали свое мнение по поводу концепции нового проекта. Например, актриса Мария Шукшина крайне отрицательно отнеслась к новости о запуске подобного шоу. Артистка считает, что такие программы развращают детей и могут быть опасны для детской психики.
"Такие мероприятия, такие шоу относятся к развращенному смыслу и к развращенному уму",
— выразила она свое мнение в разговоре с журналистом "Царьграда".
Ивлеева же в свою очередь неоднократно сообщала, что на съемки будут допускать участников старше 18-летнего возраста.
"Наши духовно-нравственные ценности и традиции разрушают целенаправленно, и вот в результате мы это и имеем. Грустно. Дальше будет еще хуже",
— уверена Шукшина.
Актриса считает, что необходимо цензурировать подобные шоу и строго ограничивать их показ в России.
"Я думаю, что если бы была политическая воля, все можно было бы прекратить, и цензуру ввести, и одной такой сильной рукой все это закрыть на фиг. Но почему-то это не делается".
Впрочем, сама Ивлеева уверена, что образ дрэг-квин знаком россиянам с детства. В аккаунте "Королевских кобр" она написала:
"Не нуждается в представлении драг-икона Верка Сердючка. Как и тот же Стоянов в «Городке», Нагиев и Рост в «Осторожно, модерн!», Калягин в «Здравствуйте, я ваша тетя!», Табаков в роли Мисс Эндрю из «Мэри Поппинс». Многие с теплотой вспоминают эти добрые фильмы или смотрят «Один в один», где артисты с энтузиазмом примеряют на себя различные образы мужчин и женщин и в них исполняют популярные песни, соревнуясь друг с другом.
Клубные драг-артисты точно так же примеряют на себя образ, создают определенного персонажа — отличие лишь в том, что они делают это регулярно и профессионально. Драг-артист — это мультидисциплинарный артист, работающий в синтетическом жанре: он и дизайнер, и визажист, и стилист, и актер, и перформер".