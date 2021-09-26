Шукшина разнесла новое шоу Ивлеевой

"Не нуждается в представлении драг-икона Верка Сердючка. Как и тот же Стоянов в «Городке», Нагиев и Рост в «Осторожно, модерн!», Калягин в «Здравствуйте, я ваша тетя!», Табаков в роли Мисс Эндрю из «Мэри Поппинс». Многие с теплотой вспоминают эти добрые фильмы или смотрят «Один в один», где артисты с энтузиазмом примеряют на себя различные образы мужчин и женщин и в них исполняют популярные песни, соревнуясь друг с другом.



Клубные драг-артисты точно так же примеряют на себя образ, создают определенного персонажа — отличие лишь в том, что они делают это регулярно и профессионально. Драг-артист — это мультидисциплинарный артист, работающий в синтетическом жанре: он и дизайнер, и визажист, и стилист, и актер, и перформер".