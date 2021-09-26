Стоянов ответил на вопрос про третьего актера "Городка"

Актер Юрий Стоянов ответил на вопрос журналистов "Говорит Москва", правда ли, что в передаче "Городок" должен быть участвовать третий артист?
Стоянов заявил, что эта история является абсолютным вымыслом.
Несмотря на это, в интернете уже составили конспирологическое разоблачение на возможного третьего актера: якобы его звали Владислав Петренко и он родился в 1949 году в Донецке, а с 1970-го служил в Ленинградском ТЮЗе. Но тот, по легенде, умер в 1993 году прямо во время съемок шоу из-за сердечного приступа.
"Какая конспирология? Программа "Городок" была на виду. У нас много людей работало, они менялись. Мы абсолютно на виду снимались, это незакрытый был проект. Мы снимали на Фонтанке 26, нас все соседи знали. У нас не так много локаций было — внутри двора да по всем квартирам. Это шило в мешке не утаишь",
- заявил Стоянов добавив, что журналистам, вероятно, не о чем писать, раз пришлось выдумывать такую историю:
"В "Городке" много чего интересного, в нем можно покопаться, но какой Петренко? Хоть бы посмотреть на него".
Артист рассказал, что во многих эпизодах передачи приходилось задействовать членов съемочной группы.
"Все вторые роли играли оператор, костюмерша, директор, водитель. Не помню я никакого Петренко. У нас бывала и массовка, бывали и вторые-третьи актёры, но это крайне редко. В "Городке" всё время было два человека в кадре, но никто не может вспомнить третьего, который был на равных? Пусть ищут. Эта история очень показательная, говорящая о феноменальном убожестве людей, если они себя называют журналистами — те, кто этим занимается. Дошли до дна, но со дна постучали. Это все очень смешно".
Напомним, программа "Городок" выходила на экраны российского телевидения с 1993 по 2012 год. Ее главными звездами были Илья Олейников и Юрий Стоянов.