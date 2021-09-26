Стоянов ответил на вопрос про третьего актера "Городка"

"Все вторые роли играли оператор, костюмерша, директор, водитель. Не помню я никакого Петренко. У нас бывала и массовка, бывали и вторые-третьи актёры, но это крайне редко. В "Городке" всё время было два человека в кадре, но никто не может вспомнить третьего, который был на равных? Пусть ищут. Эта история очень показательная, говорящая о феноменальном убожестве людей, если они себя называют журналистами — те, кто этим занимается. Дошли до дна, но со дна постучали. Это все очень смешно".