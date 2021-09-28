Драки за еду и обвинения во лжи: главные скандалы "Поля чудес"

За время существования программы "Поле чудес" в эфире случалось многое, в том числе и большое количество скандалов. "Рамблер" собрал самые громкие происшествия шоу.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

"Поле чудес" выходит на российском телевидении с 1990 года. Ее бессменным ведущим с тех пор и по сей день является Леонид Якубович. Ежегодно она собирает у телеэкранов миллионы фанатов, но с 1990 года формат телеигры немного преобразовался. Если раньше было интересно наблюдать за самим шоу, отвечать на вопросы и мечтать о призах, то теперь "Поле чудес" поднимает себе рейтинги благодаря происшествиям на площадке и за ее пределами.

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Зрители набросились на еду

Кадр из видео

В 2019 году "Первый канал" опубликовал один из выпусков программы. В нем есть необычная вставка в конце. На видео видно, как после окончания шоу зрители вскакивают со своих мест и мчатся к барабану с едой. На главном атрибуте шоу свои съедобные подарки оставляют участники игры. После того, как заканчивается съемка, еда остается зрителям.

В комментариях на YouTube пользователи возмутились тому, как ведут себя гости шоу. Они накидываются на бесплатную еду и сносят все на своем пути. Некоторые даже берут с собой пакеты и сумки, чтобы унести угощенья домой.

"Русский мир богат и щедр", "Самое примечательное, что никто из них не голодает", "Создается впечатление что большинство зрителей приходят туда пожрать", "Бабули, ну как вам не стыдно?", — отметили комментаторы.

При этом, были и те, кто вступился за зрителей. Многие заявили, что об этом известно давно, и ничего в этом плохого нет, так как еду лучше не выкидывать, а раздать людям.

В интервью "Комсомольской правде" ведущий рассказывал, что после того, как заканчивается съемка, у него остается одна задача — убежать с площадки, чтобы толпа не задавила его.

Деньги в яйце

Кадр из видео

В 2011 году вышел первоапрельский выпуск передачи "Поле чудес". В нем участвовал мужчина, которого представили как психиатр Эдуард Моисеевич, устроил скандал прямо во время программе.

Участнику выпал сектор "приз", и он настойчиво хотел получить подарок. Взамен Якубович предлагал мужчине 900 долларов, но тот не соглашался. Когда интрига спала, Якубович достал черный ящик, а оттуда вытащил куриное яйцо.

Реакция Эдуарда не заставила себя долго ждать. Мужчина пришел в бешенство, начал скандалить и кричать. Тогда же он выкрикнул фразу, которая позднее стала известной.

«Знаете что? Весь Интернет пестрит о том, что вы все тут жулики. Вы женщине на прошлой передаче подсказали букву!»

В ответ на истерику Моисеевича Якубович разбил яйцо, внутри которого оказался чек на десять тысяч долларов. После этого выпуск обсуждали еще долго, а некоторые зрители даже предположили, что скандальный участник был обычным актером.

Шизофреники

Кадр из видео

В 2018 году Леонид Якубович стал гостем шоу "Сегодня вечером" с Максимом Галкиным. Выпуск был посвящен "лихим 90-м". Когда ведущий высказывался о концепции шоу, он назвал ее устаревшей. Он также привел в пример один из эпизодов того, как пытался однажды успокоить участников шоу перед съемками и высказал им такие слова:

"XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это — диагноз. Это — шизофрения"

Эту фразу Якубовича перевернули так, что он обозвал участников шоу. На самом деле ведущий пошутил так и хотел снять напряжение у участников программы.

Кроме того, Якубович вспомнил один из репрезентативных случаев на программе. Участники шоу не знали произведения "Мастер и Маргарита" и даже заявили о том, что им не знакома фамилия Булгаков.