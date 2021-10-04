Звезда «Аншлага» раскрыл правду о причине ухода из шоу

"Мы про нее позволили себе написать одну частушку: "Я «Аншлаг» смотрю и плачу, что за мать етитская, там Регина в передаче слишком Дубовицкая". Ну и понятно, ей донесли. И уже после этого ни о каком сотрудничестве речи и быть не могло".