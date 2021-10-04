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Звезда «Аншлага» раскрыл правду о причине ухода из шоу

Мира Маркина
2 часа назад

Звезда шоу "Аншлаг" Николай Бандурин заявил, что руководитель программы Регина Дубовицкая уволила его из-за обидной частушки в ее адрес и "пожелала ему сдохнуть". Об этом он рассказал в эфире программы "Секрет на миллион".

Звезда «Аншлага» раскрыл правду о причине ухода из шоу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам артиста, конфликт случился из-за материала для выступления:

"Мы были абсолютно невиноваты. Это просто нечистоплотность автора, который продал одновременно частушки нам и потом — того, чего мы не знали — Петросяну. Но тем не менее Регина Игоревна обвинила нас в том, что мы, дескать, воруем тексты у мастеров".

На брифинге для журналистов Регина Дуюовицкая публично отчитала Бандурина и его коллегу Михаила Вашукова. Как поделился артист, ему было очень обидно от ее слов.

После этого инцидента Бандурин и Вашуков принесли Дубовицкой новый номер для программы.

"Мы его в течение нескольких месяцев обкатывали на публике, мы знали, что он очень хорошо и смешно проходит. Но, отсмотрев нас в пустой комнате, она сказала: не смешно", — рассказал актер.

Работа в "Аншлаге" для Бандурина закончилась после частушки про руководителя программы:

"Мы про нее позволили себе написать одну частушку: "Я «Аншлаг» смотрю и плачу, что за мать етитская, там Регина в передаче слишком Дубовицкая". Ну и понятно, ей донесли. И уже после этого ни о каком сотрудничестве речи и быть не могло".

Артист вспомнил, что при увольнении Регина Дубовицкая заявила, что без нее они "сдохнут".

"Но не сдохли, так получилось", — сказал Бандурин.

Ранее Барановская объявила о решении Гордона уйти с телевидения.

ТВ,Я,Михаил Вашуков,Регина Дубовицкая,Николай Бандурин,
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