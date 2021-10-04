Звезда «Аншлага» раскрыл правду о причине ухода из шоу

Звезда шоу "Аншлаг" Николай Бандурин заявил, что руководитель программы Регина Дубовицкая уволила его из-за обидной частушки в ее адрес и "пожелала ему сдохнуть". Об этом он рассказал в эфире программы "Секрет на миллион".
По словам артиста, конфликт случился из-за материала для выступления:
"Мы были абсолютно невиноваты. Это просто нечистоплотность автора, который продал одновременно частушки нам и потом — того, чего мы не знали — Петросяну. Но тем не менее Регина Игоревна обвинила нас в том, что мы, дескать, воруем тексты у мастеров".
На брифинге для журналистов Регина Дуюовицкая публично отчитала Бандурина и его коллегу Михаила Вашукова. Как поделился артист, ему было очень обидно от ее слов.
После этого инцидента Бандурин и Вашуков принесли Дубовицкой новый номер для программы.
"Мы его в течение нескольких месяцев обкатывали на публике, мы знали, что он очень хорошо и смешно проходит. Но, отсмотрев нас в пустой комнате, она сказала: не смешно", — рассказал актер.
Работа в "Аншлаге" для Бандурина закончилась после частушки про руководителя программы:
"Мы про нее позволили себе написать одну частушку: "Я «Аншлаг» смотрю и плачу, что за мать етитская, там Регина в передаче слишком Дубовицкая". Ну и понятно, ей донесли. И уже после этого ни о каком сотрудничестве речи и быть не могло".
Артист вспомнил, что при увольнении Регина Дубовицкая заявила, что без нее они "сдохнут".
"Но не сдохли, так получилось", — сказал Бандурин.