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Российская ведущая рассказала об испорченном таблетками для похудения здоровье

Lenta.ru
4 часа назад

Популярная российская ведущая Анфиса Чехова рассказала о том, как таблетки для похудения, которые она принимала много лет назад, повлияли на ее организм. О том, как препараты испортили ее здоровье, и об их побочных эффектах Чехова написала в Instagram.

"Жуткие побочки": Чехова — об испорченном таблетками здоровье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ведущая отметила, что ее не взяли бы в космос, потому что у нее слишком слабые сосуды головного мозга.

«Я их в юности испортила, принимая все подряд таблетки для похудения. Именно поэтому никому не рекомендую таким образом издеваться над своим организмом!!!» — призвала Чехова подписчиков.

Она также обратила внимание на то, что публикации, в которых она якобы рекламирует средств для похудения, создают мошенники.

«Никаких таблеток и лекарств для похудения!!! У этих средств всегда есть жуткие побочки!!!» — предупредила телеведущая.

Осенью 2020 года Чехова рассказала, что секрет ее успешного похудения заключался в отказе от сахара. Она заявила, что полностью отказалась от этого продукта. Ведущая пояснила, что из сладостей предпочитает в основном фрукты и ягоды. Желающим похудеть она также посоветовала отказаться от сосисок, колбас, майонеза и выпечки.

ТВ,Анфиса Чехова,
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