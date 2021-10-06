"Жуткие побочки": Чехова — об испорченном таблетками здоровье

Популярная российская ведущая Анфиса Чехова рассказала о том, как таблетки для похудения, которые она принимала много лет назад, повлияли на ее организм. О том, как препараты испортили ее здоровье, и об их побочных эффектах Чехова написала в Instagram.

Ведущая отметила, что ее не взяли бы в космос, потому что у нее слишком слабые сосуды головного мозга.

«Я их в юности испортила, принимая все подряд таблетки для похудения. Именно поэтому никому не рекомендую таким образом издеваться над своим организмом!!!» — призвала Чехова подписчиков.

Она также обратила внимание на то, что публикации, в которых она якобы рекламирует средств для похудения, создают мошенники.

«Никаких таблеток и лекарств для похудения!!! У этих средств всегда есть жуткие побочки!!!» — предупредила телеведущая.