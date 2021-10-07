Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
Пробки 7 баллов
USD 72.29EUR 83.61BRENT 82.17
Войти в почту

Самые богатые телеведущие России

Мира Маркина
2 часа назад

Доход некоторых российских ведущих достигает 400 миллионов рублей в год. Кто из звезд отечественного телевидения зарабатывает больше всех — в материале "Рамблера".

Самые богатые телеведущие России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Иван Ургант

Видео дня
@urgantcom

В 2013 году телеведущий в интервью изданию "Собака.ру" сказал, что нельзя делать программы, от которых устали зрители:

"Ровно в тот момент, когда поймем, что все устали, мы это шоу закроем. И не просто закроем, а похороним, сожжем и пепел зароем в баночке из-под зеленого горошка на окраине Петербурга".

Однако его шоу "Вечерний Ургант" до сих пор пользуется популярностью, а сам телеведущий — один из самых популярных и высокооплачиваемых в России. Согласно данным журнала Forbes, доход Ивана Урганта за период с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года составил 5,6 миллиона долларов (это примерно 401 984 800 рублей, то есть около 33 миллионов рублей в месяц), а в рейтинге самых успешных звезд он занял 13 место.

Ксения Собчак

@xenia_sobchak

Годовой доход Ксении Собчак — 4,7 миллиона долларов (примерно 337 664 450 рублей). Большую часть денег телеведущая зарабатывает на рекламе в Instagram и на YouTube. У нее свой канал #ОсторожноСобчак с миллионами просмотров на интервью и Telegram-канал "Кровавая барыня".

Дмитрий Нагиев

@nagiev.universal

Ведущий "Голоса" Дмитрий Нагиев тоже входит в список самых высокооплачиваемых звезд в России. Его годовой доход, по информации издания, составляет 3,5 миллиона долларов (примерно 251 452 250 рублей). 54-летний Нагиев регулярно подогревает свою популярность фотографиями оголенного торса. А недавно телеведущего упрекнули в унижении участников "Голоса 60+". На то обратила внимание певица Лайма Вайкуле:

«Вообще очень грустная эта вся история. Приходят люди, Дима их унижает как может: "Можете ли вы еще дойти? Можете ли вы встать? Можете ли вы лечь? Можете ли вы? Ну и так далее". Про лечь я добавила от себя».

Максим Галкин

@maxgalkinru

Сейчас Максим Галкин ведет на телевидении программы "Сегодня вечером" и "Лучше всех". Кроме того, он ведущий в шоу "Музыкалити" на YouTube, в котором молодые и старые звезды оценивают современную музыку. Годовой доход Максима Галкина оценивается в три миллиона долларов (примерно 215 530 500 рублей).

ТВ,Максим Галкин,Иван Ургант,Лайма Вайкуле,Ксения Собчак,Дмитрий Нагиев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители