Самые богатые телеведущие России

Доход некоторых российских ведущих достигает 400 миллионов рублей в год. Кто из звезд отечественного телевидения зарабатывает больше всех — в материале "Рамблера".

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Иван Ургант

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@urgantcom

В 2013 году телеведущий в интервью изданию "Собака.ру" сказал, что нельзя делать программы, от которых устали зрители:

"Ровно в тот момент, когда поймем, что все устали, мы это шоу закроем. И не просто закроем, а похороним, сожжем и пепел зароем в баночке из-под зеленого горошка на окраине Петербурга".

Однако его шоу "Вечерний Ургант" до сих пор пользуется популярностью, а сам телеведущий — один из самых популярных и высокооплачиваемых в России. Согласно данным журнала Forbes, доход Ивана Урганта за период с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года составил 5,6 миллиона долларов (это примерно 401 984 800 рублей, то есть около 33 миллионов рублей в месяц), а в рейтинге самых успешных звезд он занял 13 место.

Ксения Собчак

@xenia_sobchak

Годовой доход Ксении Собчак — 4,7 миллиона долларов (примерно 337 664 450 рублей). Большую часть денег телеведущая зарабатывает на рекламе в Instagram и на YouTube. У нее свой канал #ОсторожноСобчак с миллионами просмотров на интервью и Telegram-канал "Кровавая барыня".

Дмитрий Нагиев

@nagiev.universal

Ведущий "Голоса" Дмитрий Нагиев тоже входит в список самых высокооплачиваемых звезд в России. Его годовой доход, по информации издания, составляет 3,5 миллиона долларов (примерно 251 452 250 рублей). 54-летний Нагиев регулярно подогревает свою популярность фотографиями оголенного торса. А недавно телеведущего упрекнули в унижении участников "Голоса 60+". На то обратила внимание певица Лайма Вайкуле:

«Вообще очень грустная эта вся история. Приходят люди, Дима их унижает как может: "Можете ли вы еще дойти? Можете ли вы встать? Можете ли вы лечь? Можете ли вы? Ну и так далее". Про лечь я добавила от себя».

Максим Галкин

@maxgalkinru