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Якубович впервые рассказал об "открытии" Малахова

Диана Товсепова
1 час назад

Леонид Якубович, ведущий капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале, рассказал о том, как «открыл» телеведущего Андрея Малахова вместе с директором и главным редактором телеканала «Культура» Сергеем Шумаковым. Об этом он вспомнил в интервью для YouTube-проекта «Алена, блин!»

Якубович впервые рассказал об "открытии" Малахова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Якубовича, они с Шумаковым были близкими товарищами. Когда Шумаков работал на ОРТ, Якубович навестил его и отметил молодого Малахова, посчитав его талантливым корреспондентом.

«Я говорю: "Надо ему программу давать, ну просто потрясающий". Он говорит: "Я тоже об этом думаю"», — вспомнил он диалог с Шумаковым.

При этом Якубович отметил, на сколько, по его мнению, изменился Малахов за годы работы в ток-шоу. Он считает, что у коллеги стлаи "другие глаза". Якубович решил, что это происходит из-за того, что реплики ему надиктовывают в специальный наушник.

«Когда тебе все время диктуют, что надо делать, ты начинаешь превращаться в некую функцию», — заключил он.

Якубович также рассказал о своем отношении к интернет-ресурсам, назвав всемирную паутину бессистемной помойкой.

ТВ,Леонид Якубович,Сергей Шумаков,Андрей Малахов,Первый канал,
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