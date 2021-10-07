Якубович впервые рассказал об "открытии" Малахова

Леонид Якубович, ведущий капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале, рассказал о том, как «открыл» телеведущего Андрея Малахова вместе с директором и главным редактором телеканала «Культура» Сергеем Шумаковым. Об этом он вспомнил в интервью для YouTube-проекта «Алена, блин!»

По словам Якубовича, они с Шумаковым были близкими товарищами. Когда Шумаков работал на ОРТ, Якубович навестил его и отметил молодого Малахова, посчитав его талантливым корреспондентом.

«Я говорю: "Надо ему программу давать, ну просто потрясающий". Он говорит: "Я тоже об этом думаю"», — вспомнил он диалог с Шумаковым.

При этом Якубович отметил, на сколько, по его мнению, изменился Малахов за годы работы в ток-шоу. Он считает, что у коллеги стлаи "другие глаза". Якубович решил, что это происходит из-за того, что реплики ему надиктовывают в специальный наушник.

«Когда тебе все время диктуют, что надо делать, ты начинаешь превращаться в некую функцию», — заключил он.