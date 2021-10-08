Стало известно, где пройдет следующее "Евровидение"

Стало известно место проведения международного песенного конкурса "Евровидение" в 2022 году.

Следующее шоу состоится в Турине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянское информагентство Ansa. По имеющейся информации, официальное заявление организаторов будет сделано в "ближайшие часы".

В 2022 году песенный конкурс пройдет в Италии, потому что в 2021 году победителем шоу в Роттердаме стала стала итальянская группа Maneskin. Традиционно следующей локацией песенного соревнования становится один из городов страны-победителя.

Как сообщается, кандидатуру Турина представила летом мэр этого крупного города на севере Италии Кьяра Аппендино. Но на проведение музыкального соревнования претендовали и Милан, Болонья, Римини и Пезаро.