Как выглядит сейчас Александр Якушев из КВН

Зеленая рубашка, квадратные очки, короткая стрижка — таким помнят Александра Якушева поклонники КВН. В последние годы курский комик изменился внешне — рассказываем, чем Александр сейчас занимается.

Фото: Кадр из передачи КВН / Instagram @jokehead Кадр из передачи КВН / Instagram @jokehead

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Александр Якушев родился 13 января 1981 года в городе Курск. В 2001 году комик пришел в команду КВН "ПриМа", а впоследствии стал ее бессменным фронтменом и капитаном. Вместе с "курскими соловьями" Александр прошел все этапы КВН и выиграл Высшую лигу в 2009 году.

Александр также был был продюсером комедийных шоу "Случайные связи" и "Русские не смеются". В 2014 году Якушев стал креативным продюсером и участником юмористической телевикторины "Большой Вопрос", которая три сезона выходила на канале СТС.

Кадр из передачи "КВН"

Сейчас

Осенью 2021 года Александр поучаствовал в новом юмористическом шоу канала ТНТ под названием "Игра". Александр был в составе "Сборной Нулевых": бывшие квнщики соревновались в остроумии с новым поколением юмористов.

Телезрители впервые за несколько лет увидели Александра на экране — и не узнали комика.

Кадр из телепередачи "Игра"

В комментариях к шоу на YouTube пользователи отметили, что тот прекрасно и молодо выглядит.

Павел Нубарян: "Я один в шоке с того как изменился Якушев? в 40 лет выглядеть лучше чем 26 это просто отдельный респект".

Радик Радик: Я ПРОСТО СИДЕЛ В ШОКЕ ВСЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ... КАК ЖЕ Я ЕГО ОБОЖАЮ... ОН ВЕРНУЛСЯ ВЕДЬ ЕМУ КАЖЕТЬСЯ "дети стали забывать Румынского диктатора".

SMSki: "Даже зашла на просторы интернета посмотреть на его фото сейчас, он с маленькой дочкой на руках эталон мужской красоты. Время и возраст пошли ему на пользу".

One such One day: "Стал поход на Шварцнеггера что ли? Что то такое есть)".

SMSki: "Александр Якушев "Сборная нулевых" с возрастом стал только лучше, очень похорошел по-мужски, очень приятно посмотреть! Здорово!".

Комментаторы отметили, что узнали комика только по фирменному голосу.

Margarita Meer: "Изменился до неузнаваемости - чего уж. Я первую минуту думала, что это шутка, и другой человек пародирует его голос и манеру общения, а сейчас выйдет тот самый Якушев".

Зухра Хайитова: "Офигеть! Как изменился Якушев. Я его по голосу узнала и то еле еле. Похорошел".

Комментаторы в Instagram также отмечают, как похорошел комик.

@jokehead

@jokehead

Подписчики Александра советуют ему идти работать моделью. Впрочем, комику вряд ли есть дело до модельной карьеры: Якушев счастлив в браке, воспитывает двух дочерей. На постоянной основе комик ведет образовательно-юмористическую передачу #ФАКТЫ на Youtube-канале LABELSMART. В описании канала сказано, что это "шоу про интересные факты с интересными людьми".