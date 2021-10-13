Куда исчез Павел Артемьев из группы "Корни"

Павел Артемьев был никому не известным парнем, пока не попал на проект «Фабрика звезд». Симпатичному и талантливому юноше удалось пробиться в шоу-бизнесе и стать участником популярной тогда группы «Корни», которая существовала с 2002 года. Артемьев покинул коллектив через 8 лет, в 2010 году.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Как рассказывает сам певец в YouTube-шоу «Света вокруг света», на кастинге в «Фабрику звезд» он был очень скованным, не умел ни правильно держаться, ни танцевать. Но все же комиссия разглядела в парне талант, а в шоу он показал свой потенциал и все, на что был способен.

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Первое время участники группы много гастролировали (даже в США), собирая полные залы поклонников, выпускали альбомы, получали премии «Золотого граммофона». В 2010 году Артемьев и Асташенок решили покинуть коллектив, и на смену им пришел новый солист Дмитрий Пакуличев, и квартет превратился в трио.

Свое решение сейчас Павел объясняет тем, что ему просто надоело творить в составе «Корней». Он находился в группе 8 лет и просто решил идти дальше. О том, что он не станет продлевать контракт в 2010 году, Артемьев сообщил продюсерам за 1,5 года, чтобы у них была возможность найти замену.

Павел признается, что сейчас парни, так лихо организовавшие популярную группу, не дружат. При этом они не в ссоре и расставались на хорошей волне. Сейчас у них разные интересы, поэтому общение свелось к поздравлению с праздниками и коротким перепискам с обычными вопросами. Исключение – Саша Астешенок. С ним Паша поддерживает связь.

С 2010 года Павел находится в свободном плавании. Он создал собственную группу и создает композиции в инди-жанре. Исполнитель не гонится за той славой, которую дала ему группа «Корни», работает в свое удовольствие и для довольно ограниченного круга людей. Коммерческая составляющая проекта его сейчас мало беспокоит.

Артемьева можно увидеть и в некоторых российских картинах. Он пробовал свои силы в качестве актера в таких фильмах, как «Отель "Элеон"», «Astra, I love you», «Интимные места», «Историк». Также Павел играл в спектаклях на сцене «Театра-студии ИРТ», «Практика», «Политеатр».