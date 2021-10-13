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Варнава высказалась о возобновлении шоу Comedy Woman

Мария Каткова
2 часа назад

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава высказалась о возобновлении шоу Comedy Woman на телевидении. Об этом она сообщила в интервью Екатерине Гордеевой в шоу «Скажи Гордеевой» на YouTube.

Варнава высказалась о возобновлении шоу Comedy Woman
Фото: @kativarnava@kativarnava

Варнава вспомнила, как узнала о закрытии шоу. По ее словам, участницам об этом сообщили продюсеры, но все были уверены, что проект приостановят на какое-то время.

«Думали, что скорее всего нам сейчас скажут: "Это было сделано хуже, чем обычно. Девочки, соберитесь"»

Однако продюсеры заявили, что шоу изжило себя, поэтому проект закрывается. При этом, как заявила Варнава, периодически всплывают вопросы про возвращение шоу на телевидение. Она призналась, что скучает по шоу и надеется на его возобновление, но с некоторыми изменениями.

«Изначально прозвучало очень громко, что Comedy Woman заканчивает свое существование. Конечно, мне так казалось, что мы просто сейчас делаем длительный перерыв, все соскучатся, все вернется на круги своя. У нас было уже несколько таких этапов, когда мы останавливались»

Другая звезда шоу Comedy Woman Наталия Медведева рассказала о своем уходе из КВН и существовании проекта в клубном формате.

ТВ,Наталия Медведева,Екатерина Варнава,Екатерина Гордеева,
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