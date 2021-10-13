Ургант объяснил популярность сериала «Игра в кальмара»

Телеведущий Иван Ургант объяснил причины популярности южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Об этом он рассказал в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Фото: @urgantcom @urgantcom

Сериал «Игра в кальмара» возглавил международный топ стриминговой платформы Netflix. По мнению Урганта, причина этого — мода на все корейское. В пример телеведущий привел группу BTS и фильм «Паразиты», получивший «Оскар».

«Я посмотрел все эти девять серий за одну ночь, ни за что там не зацепиться»,

— сказал Ургант.

«Аниту Цой не будем сбрасывать со счетов»,

— пошутил ведущий.

Он добавил, что из всего перечисленного по-настоящему популярность заслужила только певица.

Еще Ургант в шутку сказал, что Первый канал переснимет сериал «Угрюм-река» с корейскими актерами, и он станет «самым популярным сериалом в мире». В эфире программы показали придуманный трейлер. В фильме под названием «Угрюм-кальмар» реплики из российского сериала наложили на кадры «Игры в кальмара»