Почему «Что? Где? Когда?» сняли с эфира в конце 90-х

В октябре 1999 года интеллектуальную телевизионную игру сняли с эфира канала ОРТ. «Рамблер» рассказывает, как передача пропала из эфира на год, чтобы вернуться.

Фото: Кадр из телепередачи «Что? Где? Когда?» Кадр из телепередачи «Что? Где? Когда?»

С 1995 года передача выходила на канале ОРТ. Игра досталась ОРТ «по наследству» от 1-го канала Останкино и Первой программы ЦТ. Тогда программа имела формат «интеллектуального казино»: знатоки делали ставки, которые можно было увеличивать за свой счет или за счет спонсора.

В 1998 году в России наступил экономический кризис. Летнюю и зимнюю серию игр отменили почти на год. Знатоки воссоединились для игры только в Рождественской серии игр, которая продлилась с 28 декабря до 12 января 1999 года.

Телевизионный показ серии Рождественской серии игр состоялся не на канале ОРТ, как обычно, а на НТВ. Причиной, по которой программу сняли с эфира, оказались долги. Заказчик «Что? Где? Когда?» в лице ОАО «ОРТ» недоплачивал телекомпании «Игра» гонорар за съемки. Состоялся суд, после которого было постановлено убрать интеллектуальную викторину из эфира.

Однако «Что? Где? Когда?» вернулась в эфир ОРТ, а затем и «Первого». Это случилось спустя год, в ноябре-декабре 2000-го. К этому времени руководство ОРТ успело смениться. Так, пост генерального директора занял Константин Эрнст. В сентябре 2000 года Борис Березовский продал свою долю акций телеканала, произошли серьезные кадровые изменения в Дирекции информационных программ.