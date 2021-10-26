Почему Владислав Листьев ушел из «Поля чудес»

Владислав Листьев был одним из создателей и первым ведущим капитал-шоу. Рассказываем, почему журналист ушел из передачи, не проработав там и года.

Фото: Кадр из телепередачи "Поле чудес" Кадр из телепередачи "Поле чудес"

Создание «ВИD»

В октябре 1987 года сотрудники главной редакции программ для молодежи ЦТ объединились в телекомпанию «ВИD» — ту самую, что пугала всех детей заставкой с маской. Владислав Листьев, один из шести основателей компании, в 1991 году назначен генеральным продюсером, а в 1993 — президентом «ВИD».

Идея «Поля чудес»

Идея капитал-шоу пришла коллеге Листьева, журналисту Анатолию Лысенко. По легенде, тот отдыхал в парижской гостинице и увидел по телевизору популярную американскую передачу Wheel of Fortune («Колесо удачи»).

Лысенко описал идею Листьеву и предложил сделать для ЦТ советский аналог. Вместе с работником музыкальной редакции Гостелерадио СССР Алексеем Мурмулевым они объединили несколько популярных игр в одну. Причина — для оригинальной версии пришлось бы покупать лицензию и права на адаптацию.

Название также придумал Листьев, вдохновившись «чудесным местом» из книги А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Игра и уход

Изначально передачу должен был вести актер Игорь Угольников, но тот был занят на съемках «Оба-на! ». Один из создателей «ВИD» Александр Любимов предложил на должность ведущего Листьева.

Первые выпуски «Поля чудес» вышли в октябре 1990 года. Передача была исключительно денежной викториной, не фокусируясь на личностях и историях участников.

Через полгода, в середине 1991 года Листьев решил уйти их программы, чтобы заниматься новым проектом — ток-шоу «Тема». Кроме того, ситуация осложнялась нарастающими конфликтами внутри «ВИD».

Журналист предложил должность ведущего Леониду Якубовичу, который в итоге стал бессменным ведущим и сценаристом передачи.