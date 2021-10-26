Почему Владислав Листьев ушел из «Поля чудес»

Владислав Листьев был одним из создателей и первым ведущим капитал-шоу. Рассказываем, почему журналист ушел из передачи, не проработав там и года.
В октябре 1987 года сотрудники главной редакции программ для молодежи ЦТ объединились в телекомпанию «ВИD» — ту самую, что пугала всех детей заставкой с маской. Владислав Листьев, один из шести основателей компании, в 1991 году назначен генеральным продюсером, а в 1993 — президентом «ВИD».
Идея капитал-шоу пришла коллеге Листьева, журналисту Анатолию Лысенко. По легенде, тот отдыхал в парижской гостинице и увидел по телевизору популярную американскую передачу Wheel of Fortune («Колесо удачи»).
Лысенко описал идею Листьеву и предложил сделать для ЦТ советский аналог. Вместе с работником музыкальной редакции Гостелерадио СССР Алексеем Мурмулевым они объединили несколько популярных игр в одну. Причина — для оригинальной версии пришлось бы покупать лицензию и права на адаптацию.
Название также придумал Листьев, вдохновившись «чудесным местом» из книги А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
Изначально передачу должен был вести актер Игорь Угольников, но тот был занят на съемках «Оба-на! ». Один из создателей «ВИD» Александр Любимов предложил на должность ведущего Листьева.
Первые выпуски «Поля чудес» вышли в октябре 1990 года. Передача была исключительно денежной викториной, не фокусируясь на личностях и историях участников.
Через полгода, в середине 1991 года Листьев решил уйти их программы, чтобы заниматься новым проектом — ток-шоу «Тема». Кроме того, ситуация осложнялась нарастающими конфликтами внутри «ВИD».
Журналист предложил должность ведущего Леониду Якубовичу, который в итоге стал бессменным ведущим и сценаристом передачи.
После ухода Листьев появлялся в нескольких выпусках в качестве приглашенного ведущего: например, в новогоднем эпизоде с Андреем Макаревичем, Леонидом Ярмольником и Александром Абдуловым.